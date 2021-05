Marianela Mirra, casi irreconocible por su rotundo cambio de look: "Siempre fui excesiva"

Han pasado casi quince años desde que Marianela Mirra se transformó en una de las figuras más icónicas del reality show Gran Hermano en nuestro país. Pasan los años, y sus fans siempre recuerdan cada movimiento y estrategia de la cordobesa que se ganó el afecto del público masivo.

A diferencia de tantos concursantes de realities que luego siguen una carrera en el mundo de los medios, Marianela optó por mantenerse alejada de las cámaras. En varias oportunidades, ella ha sostenido que no estaba interesada en llevar una vida basada en la exposición, aunque varias versiones señalan que el enfrentamiento que tuvo con Jorge Rial habría sido determinante a la hora de alejarse de la televisión.

Actualmente, a los 37 años Mirra ejerce como abogada en Buenos Aires y mantiene comunicación con sus incondicionales seguidores a través de su cuenta de Instagram en el que mostró su rotundo cambio de look. Hasta hace unos días, Marianela lucía una larga cabellera y ahora optó un cambio absoluto. “Siempre fui excesiva, volvió el corto”, escribió junto a la imagen.

Mirra se transformó en un emblema de Gran Hermano luego de realizarle la “espontanea” a Diego Leonardi. Recientemente, la cordobesa estuvo en el centro de la polémica ya que se hizo retoques faciales y muchas personas no la reconocieron. "Para los violentos, quiero decirles que programas de televisión y de radio me pidieron encarecidamente que haga un videito, y como no me interesa ni me interesan hice un TikTok. Al que no le gustó, mala suerte. Qué lástima que hayan perdido el humor", respondió enojada la exparticipante del legendario reality.