Pampito fue contra Romina Pereiro tras su separación con Rial: “Ella piensa que se casó con…”

La polémica separación de Jorge Rial y Romina Pereiro despertó muchas interrogantes y como consecuencia, trajo consigo rumores y algunas verdades que salieron a la luz de la mano de distintos periodista de espectáculos. Uno de ellos fue Pampito.

El inesperado final de la historia de amor del periodista y la nutricionista, que llevaban tres años de casados y cinco juntos, fue relacionado con una tercera en discordia. Primero se habló de la Niña Loly y luego hasta de Angie Balbiani. Esto desencadenó que Sebastián Perelló opinara al respecto y sus palabras no le cayeran nada bien al ex Intrusos.

"Romina La está pasando mal por todo lo que se dice, porque nosotros tenemos todo claro, charlamos. Está todo bien, ahora cuando entra Pampito por ejemplo, doy nombre, que acosa, porque su laburo es acosar”, dijo Jorge Rial furioso con el panelista de Mañanísima (Ciudad Magazine) y Momento D (El Trece).

Además de pedirle a los colegas que dejen de perseguir a Romina, dado que no es una figura mediática y no se siente cómoda con lo que está pasando, volvió a disparar contra Pampito.

"Primero buscate un nombre, ¿no tenés nombre? No sé ni cómo te llamás... No muchacho, frená un cacho ahí. Vienen a casa, no van a encontrar nada. Preocúpense por sus historias, que las tienen”, dijo Jorge Rial.

Sin dar muchas vueltas, el joven periodista se defendió en el programa conducido por Carmen Barbieri: "Acá y en el programa de Fabián Doman tocamos el tema de su separación, dijimos que estaba separado. Hablamos también acá de los celos de Romina hacia Rial. Esto que se comentó de Angie Balbiani. Después, todo América cuenta las escenas de celos de Romina hacia Rial”.

Ante estas palabras, su compañera Estefanía Berardi lo acompañó y comentó: "Pero, esperá, ¿Romina sabe que estaba en pareja con Jorge Rial que él fue conductor de Intrusos?”. Lo que le dio pie al panelista de ponerse muy filoso contra Rial: "Me sorprende porque Romina, no sé, piensa que se casó con Jesús”.