El mensaje de Pampito tras su inesperada renuncia a Implacables

Este domingo, Pampito renunció de manera inesperada al programa Implacables (El Nueve), y luego publció un mensaje en la red para despejar rumores de una desvinculación problemática.

“Hoy me despedí de @implacablesC9, cerré una etapa súper linda de la mano de una grande @suroccasalvo. Pasé 2 años muy lindos en @canal9oficial. Gracias a toda la gente de las diferentes áreas del canal por el profesionalismo y cariño”, expresó Pampito desde su cuenta de Twitter

Además mencionó a sus colegas de panel en Implacables: “Voy a extrañar mucho las charlas divertidas con @drinaldioficial y @fabitaaraujo, @gusta_mendez y @NaiVecchio grandes compañeros”.

Pampito ha experimentado un fuerte crecimiento en su carrera en estos últimos años, y a veces ha quedado involucrado en alguna polémica, como sucedió recientemente cuando Dalia Gutmann desmintió un supuesto distanciamiento con Sebastián Wainraich que había rumoreado el panelista.

En esa oportunidad, el Pollo Álvarez comentó: "Te digo las no separaciones no las entiendo. Me cuesta entender quién se ensaña en separar gente que ya dice que no está separada, no las entiendo, me ponen nervioso. Consultar también es bueno".

Pampito no se quedó callado, y aclaró los tantos a través de la red. "Pollo Álvarez, te juro que tengo re buena alma y buenas intenciones siempre. Solo tiré una información con datos concretos, ellos lo desmintieron y fin de la historia. Nadie siguió insistiendo, la única que continuó con el tema fue Dalia".

De todas formas, luego Álvarez aclaró que no se había referido a Pampito, ni a ningún periodista en particular. "Hola a todos. No estoy hablando de nadie en particular porque nunca me había enterado del tema hasta hoy. Y si hubiese sabido que el tema lo hizo Pampito u alguien que conozco, no hubiese deslizado referencia alguna. ¡Abrazo!".