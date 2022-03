El episodio de furia de Romina Pereiro tras su separación de Jorge Rial

Este jueves en el programa Momendo D (El Trece), dieron a conocer un episodio de furia de Romina Pereiro tras su separación de Jorge Rial. La periodista estalló contra Pampito por los dichos del periodista sobre los supuestos celos de ella hacia el exlíder de Intrusos (América) por una sospecha de infidelidad.

Luego de que Jorge Rial dijera que Pampito había acosado a Romina Pereiro para averiguar datos sobre la ruptura, el conductor Fabián Doman le dio la posibilidad a su panelista de que haga un descargo.

Entonces el integrante de Momento D contó que Pereiro le envió una serie de furiosos mensajes desmintiendo la información que él había dado en el programa.

“Cuando termina el programa abrí mi Instagram y tenía un mensaje muy enojada de Romina. Le pedí disculpas a Romina. Le dije 'mirá, si te lastimé a vos o a tu familia...'. Le expliqué que la información que dimos me la cuentan ciertos protagonistas y testigos, pero 'si te hice daño a vos y a los niños...', porque ella me dice que del otro lado hay niños que sufren "te pido disculpas porque nunca fue la intención'", contó Pampito sobre su diálogo con Romina Pereiro.

Luego agregó: "Me dijo que era mala persona, me mandó a estudiar". A su vez, el panelista retrucó los dichos de Jorge Rial al argumentar: “Él tiene esta cosa de amenazar y amedrentar. Ayer fuimos respetuosos y lo aclaro porque siempre intento trabajar desde ese lado y sin dañar a nadie. La manera de hacer periodismo de espectáculos cambió y no se busca hacer mal. Ayer contamos un rumor fuerte que ya estaba instalado. Como era eso, un rumor, no dimos el nombre de nadie. Él sabe cómo se construye la noticia en el mundo del espectáculo y que esto es periodismo. Entendemos que esté mal, pero él conoce del tema”.

Visiblemente molesto luego por el mote que le adjudicó Rial, Pampito conluyó: “No entiendo que dijimos tan terrible. Jorge Rial me tildó de acosador y quiero decirle que yo no acosé a nadie, y menos en este caso”.

Finalmente, Fabián Doman agregó: “Yo encuentro que Jorge Rial está dolido por la situación y por lo que está pasando, pero sobre todo lo veo sobrepasado”.