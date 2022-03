Dani La Chepi rompió el silencio y contó todo sobre su inesperada separación

Una lástima: no llegaron a festejar los dos años juntos. Sí, esta historia de amor no duró mucho. Lo que parecía ser para largo y muy fuerte se rompió en menos de 24 meses y uno de los dos anda roto por la vida. Y, como si fuera poco, la estrella de la cosa tuvo que blanquear todo en las redes sociales y no pudo vivir este maldito final en paz.

Se sabe que hablamos de Dani La Chepi, una de las influencers y conductoras de tevé más queridas del momento. En marzo de 2020, ella comenzó esta historia filmando videos donde aparecía el camión que recolectaba la basura en su barrio (y allí su galán). Nunca esperó que un momento de distracción terminara en algo tan grande.

La Chepi encontró al amor de su vida en Javier Cordone, en el 2020, y desde allí se dio todo a pasos agigantados (llegaron a convivir). Invitado al programa que conducía Jey Mammon en América TV, el hombre confesó cómo nació la chispa entre él y la influencer conductora del famoso "Juego de la Oca" que no tuvo mucho éxito.

"Me habían asignado un recorrido nuevo, en el barrio de la casa de ella y me habían pasado el dato de que ella filmaba el camión de basura. Entonces, ahí me fijé bien en su perfil y dije 'uy, ¿y esta rubia?", confesó Cordone cuando le consultaron sobre cómo conoció a su pareja.

Sin embargo, ese cuento de hadas, finalizó para La Chepi y Javier Cordone. Y es que la influencer anunció su separación, donde reveló que por el momento se encuentra bien, pero que más allá de todo sigue siendo un momento difícil para la pareja.

La ex participante de "MasterChef" se sinceró y a corazón abierto confesó: "Estamos separados. Estoy bien, gracias por preguntar". Y agregó: "Las razones, el por qué, cuándo, me parecen que son parte de la intimidad. Estoy bien, gracias. Les quiero. Pero si, para los que preguntan, Javier y yo estamos separados", blanqueó. Hace algunas semanas, medio en broma, había dicho que algunas cosas de la convivencia no le cerraban.

LA HISTORIA DE AMOR QUE NO FUE

A mediados de marzo del 2020, el país se vio sacudido por la impactante noticia de que el coronavirus había llegado a Argentina, a lo que se sumaron las fuertes medidas tomadas por el Gobierno para intentar contener la pandemia. En aquel entonces, como si fuera de un tiempo lejano del que no queremos recordar, la situación del país y mundial se vio colapsada y la incertidumbre se apoderó de muchas personas.

Pero no todo fue negativo, y con el paso del tiempo y la flexibilización de algunas medidas, la vida comenzó a girar en lo que se tituló como “la nueva normalidad”, en donde, siempre con barbijo y la distancia correspondiente, se puso nuevamente en marcha la actividad tanto laboral como social.

Quien pudo rescatar una fantástica historia -y también un nuevo amor- durante la cuarentena obligatoria fue la actriz Daniela Viggiamari. Con contraTo firmado para Masterchef y ya practicando para el debut de sus platos, la influencer contó en distintos medios cómo se inició el increíble romance entre ella y Javier Cordone, exfutbolista del ascenso y actual recolector de basura.

Según sus palabras, en los inicios de la pandemia cuando muchas personas salían a los balcones a aplaudir al personal médico, ella pensaba “por qué nadie aplaudía a los recolectores de basura o a los empleados de supermercados”, que también ponían el cuerpo y viajaban a sus trabajos todos los días para continuar con los servicios esenciales.

Entre aplausos y felicitaciones, La Chepi nunca se imaginó que conocería de esta manera a su actual amor: “Mi hija, que tiene 6 años, le llaman la atención los camiones, entonces veía a los recolectores y los aplaudía, los saludaba, les hacía dibujos… Y cuando lo veo bajar del camión a él lo aplaudí yo… Uopa, Dios te bendiga… Pero estaba con el barbijo, que media cara se ve. Tenía un muy buen ir, pero había que verlo”.

Mientras charlaba con Alejandro Fantino, entre risas, Dani recordaba cómo fueron aquellas primeras charlas a través de su ventana y reveló que el físico trabajado que le llamó la atención de Javier se debía a que “era jugador de fútbol y corrió durante 15 años” como recolector.

Además, a modo de chiste, La Chepi admitió que tenía calculado el horario en el que pasaba el camión y se acercaba todas las noches a la ventana para poder saludarlo y entablar alguna conversación. Y mientras transcurrían los días, en un momento en particular, Javier se animó y “se tiró a la pileta”: “Un día bajó del camión con una mochila y le regala un chocolate mi hija y saca un vino y me dice 'para cuando termine la pandemia’, pero seguro pensando que en quince días terminaba todo".