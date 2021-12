Dani la Chepi mostró las complicaciones que le trajo la convivencia: "No lo aguanto más porque..."

Daniela Viaggiamari, más conocida como “Dani la Chepi”, se destaca como influencer y mantiene una relación a diario junto a sus millones de seguidores en Instagram. Suele mostrar su vida privada con su hija Isabela.

En esta oportunidad, grabó unas stories recién amanecida el día de Navidad mostrando todo su enojo hacia la mascota de la casa. El gato, al que llamaron Toyo, la despertó a las 6 de la mañana con sus maullidos.

“Hay gente, te cuento a vos del otro lado, que me escribe y me dice ‘yo recién estoy volviendo’. Yo me levanté a las ocho, pero los ojos me los hicieron abrir a las seis” manifestó la actriz. Acto seguido, muestra al gato, imita su sonido y hace su descargo: “No lo aguanto más” sentenció.

Pero este problema con su mascota no es reciente, ya que desde hace varios meses muestra en sus redes sociales los inconvenientes que le está causando. Es un animal que amanece muy temprano, y que revolotea por toda la casa hasta que alguien se despierte y juegue con él, o le abra la puerta del patio para que pueda salir.

A su vez, La Chepi suele mostrar cómo es la relación de su gato con Isabela. Entre los dos se llevan muy bien, él es muy cariñoso con la pequeña pero siempre busca cómplices para hacer sus maldades.

En esta oportunidad, la conductora también publicó un video en el que se ve a Toyo recostado sobre unos juguetes de su hija. “Este es el nuevo lugar. Ya es sillón, cocina, mesada, y ahora, fibras de Isa con pelos” manifestó con ironía, porque conoce el amor que se tienen entre ellos.

La artista muestra constantemente su vida en las redes sociales. Días atrás, subió al perfil de Instagram una foto de ellas dos junto a su padre (solo mostrando las manos) como salutación por las fiestas.

Dani la Chepi está en un buen presente laboral y personal. Conduce junto al Pollo Álvarez “El gran juego de la Oca” y además será el reemplazo de Dario Barassi en “100 Argentinos Dicen”. En cuanto a su vida amorosa, la actriz está en pareja con un ex futbolista que conoció durante la pandemia, detrás de una ventana.