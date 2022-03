Dani La Chepi reveló los mensajes agresivos que le mandan tras blanquear su separación

La última historia de amor de Dani La Chepi conquistó a más de uno. En pleno 2020 y en el difícil confinamiento, la influencer conoció a Javier Cordone mientras filmaba videos desde su ventana cuando pasaba el camión de la basura.

Así es, impensado pero real. La conductora y el recolector se enamoraron de la forma más increíble y comenzaron una relación que no llegó a cumplir sus dos años, pero que estuvo muy cerca y hasta probaron la convivencia.

"Me habían asignado un recorrido nuevo, en el barrio de la casa de ella y me habían pasado el dato de que ella filmaba el camión de basura. Entonces, ahí me fijé bien en su perfil y dije 'uy, ¿y esta rubia?”, contó hace algún tiempo atrás Cordone sobre cómo comenzó su relación con Dani La Chepi.

La influencer llegó a admitir también que ella tenía calculado el horario en que pasaba Javier y que se acercaba a la ventana para saludarlo y cruzar algunas palabras. “ Un día bajó del camión con una mochila y le regala un chocolate mi hija y saca un vino y me dice 'para cuando termine la pandemia’, pero seguro pensando que en quince días terminaba todo”, contó en alguna ocasión.

Sin embargo, como dicen todo concluye al fin y esta historia de amor se terminó. Hacía meses que venía circulando el rumor pero no había ninguna confirmación oficial hasta ahora. La conductora decidió sincerarse con sus seguidores y dar a conocer la triste noticia.

"Estamos separados. Estoy bien, gracias por preguntar. Las razones, el por qué, cuándo, me parecen que son parte de la intimidad. Estoy bien, gracias. Les quiero. Pero si, para los que preguntan, Javier y yo estamos separados”, confió La Chepi.

Pero tras este anuncio, la figura de las redes sociales reveló que le llegaron muchísimos mensajes agresivos y salió a hacerles frente. “Conté que me separé porque ustedes, esta comunidad, me preguntaban en un mensaje tras otro. Después aparecen las mujeres a agredir. Leí comentarios como, la gran mayoría, diciendo ‘Pobre pibe’, ‘Lo usó’”, contó indignada.

Pero eso no fue todo. Luego, Dani La Chepi envió un mensaje que generó muchas dudas y dejo abierta la puerta para que algún día cuente lo sucedido: “Si yo contara un montón de razones que son parte de mi intimidad y de la de él, cambiarían esos mensajes”.