Tamara Baéz compartió el mejor regalo que le hizo L-Gante, pero algunos seguidores se decepcionaron

Tamara Báez se ha convertido una popular figura en las redes sociales, la joven novia de L-Gante comparte con su medio millón de seguidores distintas instancias de su vida cotidiana y también promociona diversos productos. En esta oportunidad, la influencer publicó el "mejor regalo" que le hizo su pareja y algunos seguidores quedaron decepcionados.

“El mejor regalo, gracias mi amor”, escribió Tamara Baéz al subir la imagen de una muñeca Bratz, su gran favorita. Se trata de una línea de juguetes que salió al mercado en 2001 y desató furor por los excéntricos looks de aquellos productos.

Tamara Baéz compartió el regalo que le hizo L-Gante.

Más allá del afecto de Tamara hacia la llamativa muñeca, algunos de sus seguidores mostraron su decepción con algunos comentarios hacia L-Gante. "Ya que estaba, podría haberle regalado unas diez o veinte de esas muñecas", "¿Eso es el mejor regalo", "Horribles esa muñeca"; fueron algunos de los mensajes que circularon en las redes sociales sobre el particular obsequio.

En las últimas semanas, Tamara Báez fue noticia por el hackeo a su celular y redes sociales, justamente tras sufrir esa acción se viralizó una foto de cuando la novia de L-Gante tenía 16 años.

“16 años. Sí, era recontra turra y me vestía con ropa deportiva que era original y valía más que ustedes chichis. ¿Quieren descansarme a mí, justo a la piba más normal que existe? Yo siempre de barrio, como ahora”, se descargó Tamara por las críticas que recibió por su contundente cambio de imagen.

En esa oportunidad, la joven agregó: “Me puse un poco de labios, me arreglé la nariz y uso pestañas, como quieren ustedes y no pueden. Les duele una banda verme bien. Las quiero y sigan mis pasos. No exploten cuando me vean con las lolas hechas”.

Más allá de su despliegue como influencer y del tiempo que le dedica al cuidado de su hija, Tamara Baéz también lanzó recientemente su carrera como cantante junto a L-Gante.