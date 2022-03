Estelita Muñoz y su polémica definición sobre Jorge Rial

Una vez más, Estelita Muñoz dejó a todos boquiabiertos en el piso de Crónica TV con lo que expresó sobre Jorge Rial. La ex mujer de Luis Ventura es una de las panelistas que más conoce al conductor de Sobredosis de TV por todo lo que compartió con él durante su matrimonio. A diferencia de lo que muchos creen, ella no se sentía bien en los encuentros que mantenía con el periodista debido a que "nunca la tuvo en cuenta".

Sobre esto, poco tiempo atrás, señaló: "Yo no era importante, siempre que fui a la casa me sentía mal porque yo no soy del nivel de ellos. Yo no soy una persona que viva de las marcas, que viaja, yo me sentía como una cosa extraña".

Jorge Rial y Luis Ventura

Este fin de semana, Estelita estuvo al frente de El Run Run del Espectáculo y nuevamente se expresó sobre el examigo de Ventura. Mientras estaba conduciendo, la producción colocó una foto de Rial en una de las pantallas y le pidieron que lo besara. "Dale un beso, cuando iba a tu casa le habrás dado un beso", le expresaron.

Al oír esto, ella manifestó: "Bueno, pero cuántos años de eso. ¡Pasó mucha agua bajo el puente!". Luego, le insistieron. "Pero ahora está más lindo, más fachero", le dijeron. Fue allí cuando Estelita realizó una polémica definición del comunicador que dejó sorprendido a más de uno.

"No, está muy viejo. ¡No me gustan los viejos!", afirmó. "¡Esa palabra hay que descartarla! No se dice ‘viejo’, es un señor en edad importante", le retrucaron. Para finalizar, ella sumó: "Bueno, está bien, es un señor maduro".