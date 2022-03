Así la hacía sentir Jorge Rial a Estelita Muñoz cuando estaba casada con Luis Ventura

En los últimos días, no hay quien no haya hablado de Jorge Rial. Por un lado, por la gran pelea que tuvo con la Negra Vernaci en los pasillos de Radio 10, luego de que se diera a conocer que él conduciría Sobredosis de TV, el programa que ella lideró, hasta el año pasado, junto a Juan Di Natale.

Por el otro, por su separación de Romina Pereiro y por los fuertes rumores que indican que hay una tercera en discordia: la periodista Alejandra Quevedo. Tal como muchos aseguran, el comunicador se encontraría en pareja con la mujer desde hace ya unos cuantos meses.

Una de las que mejor conoce a Rial es Estelita Muñoz, la ex de Luis Ventura, ya que compartió muchos momentos con el periodista durante su matrimonio con el conductor de Secretos Verdaderos. Y al contrario de lo que muchos piensan, la panelista de El Run Run del Espectáculo no se sentía cómoda durante sus encuentros.

Estelita Muñoz

"Nunca me tuvo en cuenta, yo no era importante, siempre que fui a la casa me sentía mal porque yo no soy del nivel de ellos. Yo no soy una persona que viva de las marcas, que viaja, yo me sentía como una cosa extraña", señaló delante de las cámaras de Crónica TV.

"Jorge me dijo que hace 12 años fue la última vez que vio a Estela", aseguró Lio Pecoraro quien mantuvo una charla con el papá de Morena Rial. "Tanto no, se equivoca, aunque para él capaz que fue una vida", refutó ella.

Luis Ventura

Para finalizar, Estelita contó una anécdota. "A mi casa fue con un Fiat 600, con Silvia D'Auro. Tengo una foto de él en calzoncillos y tengo un video de Rial disfrazado de mujer en mi casa. Ya te digo, compartió mucho, él llegó sin disfraz con Silvia pero no podías estar en casa si no estabas disfrazado, entonces subí a la habitación de mi mamá, le di un batón, le pintamos los labios y a Silvia la vestimos de bebota", cerró.