Jorge Rial se sinceró delante de las cámaras en su vuelta a la televisión

Desde hace días, Jorge Rial se encuentra en boca de todos. Por un lado, por la gran pelea que tuvo con la Negra Vernaci en los pasillos de Radio 10, luego de que se diera a conocer que él conduciría Sobredosis de TV, el programa que ella tuvo a cargo, hasta el año pasado, junto a Juan Di Natale.

Por el otro, por su separación de Romina Pereiro. Si bien él salió a hablar y a aclarar su situación, en los medios no dejan de aparecer distintas hipótesis sobre lo que realmente llevó a la ruptura de la pareja. De hecho, hay quienes señalan a la Niña Loly como la tercera en discordia y aseguran que Jorge viajó a Miami recientemente para reencontrarse con ella.

Ahora, en su vuelta a la televisión y en medio de todo este escándalo, el papá de Morena Rial se sinceró delante de las cámaras de C5N. "Bienvenidos a Sobredosis de TV, ahora puedo largar toda la bola, estuve aguantando todo este tiempo, solamente para este día y a esta hora. Arrancamos una nueva temporada de un programa emblemático, yo era espectador, estar acá es bárbaro", comenzó diciendo al abrir el ciclo.

"La verdad no esperaba tanta repercusión, no tanto por mí, por lo que significa el programa pero sobre todas las cosas por el invitado. Yo no sabía que se podía armar tanto candombe con el invitado y toda la previa, pocas veces vi un programa que se armara tanto despelote en la previa", expresó.

Rial y Milei

Y antes de finalizar el editorial, sumó: "Todavía no vieron nada, no vieron los informes, no vieron todavía al invitado. La mitad matalo y la otra mitad, que te mate a vos Milei. Es Gladiador esto".