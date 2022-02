Fuerte crítica de un periodista a Morena Rial por sus controversiales dichos

En los últimos días, no hubo quien no hablara sobre la pelea que mantuvieron Jorge Rial y La Negra Vernaci en los pasillos de Radio 10. Al parecer, todo comenzó por un ninguneo del ex Intruso contra la conductora radial por Sobredosis de TV, el programa que encabezará él y que ella lideraba, hasta el año pasado, junto Juan Di Natale.

Sobre el gran escándalo, Laura Ubfal, detalló: "Ella le dijo fracasado y pelot****, terribles los insultos de ella a él". A pesar del gran revuelo que se generó, la Negra salió a hablar y aseguró que lo que pasó fue "nada tan importante".

Morena Rial se metió en la pelea entre Jorge Rial y la Negra Vernaci

Quien se hizo eco de lo ocurrido fue Morena Rial y salió a bancar a su papá. En Instagram compartió una historia y redactó: "¡Seguro que tomó mal cortada y por eso la violencia contra mi papá!".

Sus polémicos dichos dieron mucho más de qué hablar y quien salió a hacer una fuertísima crítica a la mediática fue Pampito. En Mañanísima, el ciclo que conduce Carmen Barbieri, manifestó: "Fue muy berreta lo que puso Morena. Ella se maneja en unos ámbitos muy... Fue muy berreta. ¡Meterse con eso!".

Pampito

E indignado, agregó: "Si eso fuese real, es una enfermedad. Meterse con eso es tan antiguo. Me perece berretísimo lo que hizo, un golpe bajo. Podés defenderlo de otra manera".