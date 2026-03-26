Jorge Rial realizó una fuerte acusación tras el juicio que le inició Javier Milei: "Es una causa para..."

El conductor decidió dar detalles sobre este juicio que comenzó el presidente y fue contundente con sus declaraciones.

El día miércoles, Jorge Rial sorprendió a todos en las redes sociales luego de que publicó un posteo contra Javier Milei. En la publicación hizo mención al juicio que el mandatario le inició y el cual tuvo la primera mediación en la jornada del día mencionado.

"Hoy lo estuve esperando en la mediación del juicio que usted presentó. Pero brilló por su ausencia. Una lástima. Tenía cosas para decirle", expresó en el inicio. Esto no quedó solo en esa frase, ya que siguió apuntando contra Javier Milei.

Finalmente, en Revueltos, programa que realiza junto a Viviana Canosa en Carnaval Stream, el conductor decidió hablar al respecto y lanzó una fuerte acusación: "A las 10:00 de la mañana tenía una mediación con el presidente Milei, de un juicio que empezó en julio del año pasado".

La fuerte acusación de Jorge Rial por el juicio que le inició Javier Milei Jorge Rial realizó una fuerte acusación contra Javier Milei por el juicio que le inició: "Es una causa para..." "Un juicio que desde el día que lo empezaron no adjuntaron una sola prueba, es una causa con una carátula nada más que para perseguir periodistas. No se presentó", expresó Jorge Rial enojado por la situación.