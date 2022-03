Cómo es el departamento de lujo en el que vive Juan Darthés en Brasil: “Vale más de…”

Luego de que fuera anulado el juicio a Juan Darthés, por abuso sexual a Thelma Fardín, en Nicaragua, cuando la joven era menor de edad, el actor parece estar disfrutando de su vida en Brasil.



En LAM, el programa que conduce Ángel de Brito en América, hablaron de la lujosa vida que tiene el actor desde que se fue a vivir a Brasil, buscando escapar de las miradas de repudio desde que se conoció la denuncia de la actriz.





Según se desprende del informe que presentaron en el programa, Darthés tiene dos impactantes departamentos: uno en Río de Janeiro y otro en San Pablo.



En el departamento de Río de Janeiro disfruta de una increíble vista al mar y cuenta con seguridad las 24 horas del día. De acuerdo al informe, se estima que su valor es de 2 millones de dólares.



Asimismo, comentan que Darthés no estaría trabajando y que se encuentra acompañado por su mujer y sus dos hijos, que su buen pasar económico, que no se vio afectado por la causa legal, se debe a la venta de algunas propiedades y que su única preocupación por el momento es ser reconocido por algún argentino.



En una parte del informe, se escucha al actor, que afirmó: “Desde el comienzo estoy a disposición de la justicia brasileña. A pesar de que quería ir a Nicaragua, los abogados no lo permitieron. Por suerte los escuché, porque no me ofrecían garantías”.





En tanto que en el informe se menciona que continúan apareciendo denuncias contra Darthés, por lo que las complicaciones en la justicia, tanto en Brasil como en la Argentina, aún podrían sacarlo de su actual tranquilidad.



En tanto que la periodista y escritora Luciana Peker sostuvo que “Darthés frenó el juicio en Brasil y que no quiere justicia”, acusándolo de entorpecer la causa intentando llevarla a la justicia de San Pablo. “Darthés tiene pedido de captura internacional, tiene un pedido por violencia agravada por el vínculo, por la diferencia de edad, en Nicaragua. Y una causa iniciada de oficio, en Brasil, por estupro agravado en Brasil”, explicó.