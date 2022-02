Habló el abogado de Juan Darthés tras la anulación del proceso en Brasil

El abogado que representa al actor Juan Darthés en la Argentina, Fernando Burlando, dijo este miércoles que junto a su cliente buscan que el juicio por abuso sexual a Thelma Fardin "se lleve adelante, pero que se haga bien". Las palabras de Burlando llegaron luego de que el Tribunal Superior de Brasil determinara que la causa por estupro agravado "vuelva a foja cero".

Ayer, el Tribunal decidió que no era de jurisdicción federal el proceso que tiene como imputado por "estupro agravado" a Darthés por el abuso a Fardin, quien denunció haber sido violada durante una gira teatral en Nicaragua en 2009 cuando tenía 16 años.

"Esto fue un pedido de la defensa de Juan que se hizo antes de arrancar el juicio, se lo puso en conocimiento al juez (Pablo Ali Mazloum) que esto podía ocurrir, pero a veces los jueces cuando tiene algún tipo de intencionalidad se atropellan y arrancan sin saber que perjudican a todas las partes. Esto no es una investigación, es un juicio", indicó el letrado.

En diálogo con Radio La Red, Burlando explicó que Darthés "está a derecho" y dijo que con su cliente evaluó que no fuera juzgado en Nicaragua por considerar que "es un país donde hay una dictadura". "Te diría que es un país de juguete, es una broma, sobre todo las decisiones de las autoridades, como se manejan, realmente gozan de muchísimo irresponsabilidad", añadió.

Burlando sostuvo que como Darthés "estuvo a derecho desde el primer día se sabia que no iba a ser juzgado en Nicaragua, por lo que no corrió riesgo de ser privado de su libertad". "Pero nosotros queremos que el juicio se lleve adelante, queremos que se haga el juicio, pero que se haga bien, no podemos permitir que un juez incompetente lleve adelante el juicio, el que debe intervenir y participar es el juez competente", afirmó.

Sobre la reacción del actor a la decisión del Tribunal brasileño, el abogado aseguró que "esto hay que analizarlo desde el sentido común, él esta con angustia, está enojado, y creo que seguramente esto enoje a todas las partes".

"Juan por motivo de esta causa se tuvo que ir del país porque el residía en la Argentina. Lo que nosotros vimos en este juicio, es que más que un juicio a Darthés hay un juzgamiento a las actitudes del patriarcado durante toda una vida, vemos un juzgamiento a esa situación", afirmó el letrado.

Burlando cuestionó que los testigos "no fueron presenciales de ningún tipo de situación" y aseguró que Darthés tenía previsto aportar pruebas en el juicio. En tanto, al ser consultado por la salida del actor y cantante del país, el abogado aclaró: "Yo le aconsejé que no vuelva, yo le aconseje irse de la Argentina y después que no vuelva dada las circunstancias".

"La idea de que Juan siendo de nacionalidad brasileña sea juzgado en su país fue un consejo de abogado, porque seguramente iba a ser la mejor manera de transitar un juicio de esta naturaleza y bajo estas situaciones", precisó.