El llamativo gesto de Lali Espósito hacia Tini Stoessel que genera expectativas de una posible reunión

Un llamativo gesto de Lali Espósito hacia Tini Stoessel encendió el interés de los seguidores de ambas por una posible reunión. Atrás quedaron los rumores de enfrentamiento entre las cantantes, y ahora un elocuente saludo se encarga de confirmar que el vínculo entre ambas es muy bueno.

Lali eligió una particular postal junto a Tini para saludarla por su cumpleaños, y escribió sobre la imagen: “Feliz cumple, reina”. En la imagen, se ve a las artistas abrazadas dentro de un estudio de grabación.

Automáticamente, en las redes los fans de las diosas del pop especularon sobre la fecha en que se habrían tomado esa foto, y algunos señalaron que sería hace poco tiempo ya que Lali Espósito tiene un corte de pelo que ha lucido recientemente.

El posteo que compartió Lali Espósito dedicado a Tini Stoessel.

Por otro lado, Tini Stoessel estuvo en diciembre de 2021 en No es tan tarde (Telefe), y cuando Germán Paoloski le dijo que Lali le había comentado que le gustaría hacer algo con su colega, la artista respondió: “Sí, va a suceder, yo estoy segura de que va a pasar”.

Recordemos también que durante el año pasado Lali Espósito negó los rumores de su baja en un festival en el que también se presentaba Tini. “No me bajé de ningún show, chiques. Jamás fue real que me hayan convocado. De hecho, nunca entendí de qué hablaban hasta ahora”, explicó a través de Twitter.

Además, para terminar de despejar los largos rumores de enfrentamiento, tanto Lali como Tini se felicitan entre sí cada vez que hace un lanzamiento, o al menos deslizan algún guió en las redes sociales.

“Con Lali no solo tenemos buena relación, sino que nunca pasó nada personal entre nosotras. Nos vemos, la mejor onda, nos felicitamos por algún tema. Mensajes. No tenemos ningún problema. Estamos cansadas de decir que entre nosotras no hay ningún problema. Me pone contenta porque está creciendo mucho el mercado argentino para las mujeres, que cada vez seamos más. Sale mucho de la prensa tener que comparar a dos artistas mujeres cuando cada una puede tener su camino y hacer la música que quiere. De hecho, hasta compartir música en algún momento”, aclaró Tini Stoessel en una oportunidad en una entrevista.