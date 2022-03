El polémico mensaje de Lali tras el lanzamiento de Residente contra J Balvin

Pasaron algunos meses desde que Residente, ex líder de Calle 13, y J Balvin protagonizaran un fuerte cruce virtual debido a la crítica que le hizo el colombiano a los premios Latin Grammy. Desde entonces la cosa quedó muy tensa entre los colegas y el reciente lanzamiento de René junto a Bizarrap dejó todo en evidencia. Tan claro que hasta Lali Espósito decidió meterse.

Para quienes no lo recuerdan, el intérprete de "Mi Gente" se enfureció porque según él la mencionada predicación no incluyó a representantes de la música urbana en su nominación e inició una especie de boicot. Esto no le gustó nada al puertorriqueño, entre otros artistas latinos que salieron a responderle.

Pero ahora, con el lanzamiento de la Music Session #49 junto al argentino Bizarrap, aquella disputa que parecía haber quedado en el olvido volvió a aflorar y Residente apuntó con todo contra J Balvin. Lo acusó de clasista, de poco talentoso, racista y hasta machista. La letra no pasó desapercibida entre los fanáticos de los dos artistas y entre otros cantantes latinos que salieron a dar su opinión, y Lali parece que fue una de ellas por un particular comentario que hizo.

El lanzamiento explotó en reproducciones a pocas horas de su debut, y en medio de todas las voces que comenzaron a comentar al respecto en las redes sociales, y sobretodo en Twitter, donde lo usuarios se animan mucho más a dar sus opiniones, la cantante argentina publicó un particular twit que fue considerado una respuesta ante el nuevo éxito de René.

"Se tenía que decir y se dijo. Period”, escribió Lali sin hacer mención alguna de por qué lo decía. Minutos antes había realizado otra publicación donde remarco una seguidilla de caritas de sorpresa.

Algunos quizá no lo recuerden, pero la actriz y J Balvin habían compartido trabajo hace algunos años atrás. Ambos protagonizaron el video clip de Ricardo Montaner, “¿Qué vas a hacer?” y parecían tener buena onda.

El músico venezolano también se metió en esta disputa y trató de llevar la paz a sus colegas con un mensaje muy especial. "He visto con tristeza cómo dos colegas se ensañan hasta sacarse sangre. Lo de mi querido @residente con mi querido @JBALVIN es un acto despiadado, una masacre innecesaria, una ironía, un despilfarro de talento en una causa sin razón. Todos entramos, todos cabemos, más allá de los gusto y de los colores”, escribió Montaner.