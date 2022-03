Todo lo que pasó hasta ahora y lo que va a pasar en el último día del Lollapalooza

Ya comenzó la tercera jornada en el Lollapalooza 2022 y MDZ está ahí para contarte qué fue lo más importante del festival hasta ahora y lo que queda para el final del evento.

Durante la tarde del viernes se presentó la gran Emilia Mernes, brindando un show que se llenó de brillos.

El look de Emilia en la presentación del Lollapalooza

El día viernes el plato fuerte lo presentó Miley Cyrus que se llevó todas las miradas con su increíble show. La mayoría de los presentes le confesaron a MDZ que habían ido al festival exclusivamente para ver a la cantante de 29 años.

Muchas fanáticas se vistieron como la cantante en el primer día del festival

Luego, el primer día cerró con una gran presentación de Bizarrap, donde se pudo disfrutar de muchas de sus tan escuchadas sesiones, además de un remix de la canción Jijiji, un emblema del rock nacional, en conjunto con Gaspar Benegas, guitarrista de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, banda del Indio Solari.

Mientras tanto el día de ayer también estuvo plagado de emociones. El recital de Nicky Nicole por ejemplo tuvo varios invitados de honor. Durante la mitad del show, luego de haber cantado Colocao, Mala Vida, Verte y Cuando te Veo, todos hits de la artista, se presentó en el escenario el cantante de la banda No Te Va a Gustar, Emiliano Brancciari, para cantar una canción de su álbum Luz, lanzado el año pasado, llamada Venganza, colaboración con la cantante. Mientras que, la aparición más sorpresiva se dio luego de que la cantante pasara Entre Nosotros, Ella no es Tuya, Sabe, Otra Noche, Plegarias, Años Luz, Tengo To, No Toke mi Nike, Mamichula y Wapo, cuando ya todos los espectadores estaban moviéndose al escenario Samsung para ver a Khea creyendo que Nicole ya se había despedido y había terminado su show. Repentinamente sonó el comienzo de una canción y todo el mundo volvió corriendo a prestar su atención en el escenario donde se hallaba la cantante.

El segundo día del festival también contó con la sorpresiva aparición de Megan Fox en apoyo a su novio Machine Gun Kelly. La reconocida actriz se estaba en suelo argentino mientras apoya a su novio, que se presentó como uno de los artistas principales del line up del sábado en el Lollapalooza 2022. Fox estuvo durante todo el show, que comenzó a las 20 horas y terminó a las 21, parada en el escenario escuchando a su pareja.

La actriz estuvo apoyando a su novio desde el escenario del Lollapalooza

El día de ayer tuvo la genial aparición de The Strokes que volvieron a nuestro país luego de varios años, y los fanáticos disfrutaron cada momento.

Mientras que el día de hoy comenzó con el plato fuerte de The Wombats, banda de rock indie formada en Liverpool, Inglaterra, que tiene a dos nativos ingleses y a un noruego como integrantes. La banda cumple el año que viene 20 años y se está presentando este domingo en el festival.