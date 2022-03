The Strokes en el Lollapalooza Argentina 2022: el regreso de los salvadores del rock and roll

Sin lugar a dudas The Strokes juega de local en Argentina. Durante su última presentación en nuestro país en 2017, también en el marco del festival Lollapalooza, la banda neoyorquina había realizado el show más grande de su carrera. Fue el propio Nikolai Fraiture, bajista de la banda, quien anunció el dato en sus redes sociales y la noticia pronto alcanzó los portales de varios sitios internacionales. Bueno, anoche lo volvieron a hacer.

Fueron 100 mil personas las que coparon el predio del Hipódromo de San Isidro para disfrutar de esta segunda jornada. Es verdad que esta multitud vio a la banda liderada por Julian Casablancas en el marco de un festival, y no en un concierto propio, pero también es cierto que gran parte de los presentes estaban allí por ellos.

De la misma forma que la noche del viernes el público dejó de moverse de un escenario a otro para concentrarse frente al stage principal para ver a Miley Cyrus, en la segunda jornada la atracción fueron los Strokes.

Para este show, la estrategia de la denominada por muchos "primera gran banda del siglo XXI" fue revisitar algunas piezas de su arsenal de hits, pero además hubo tiempo para presentar las canciones que forman parte de su último disco, The New Abnormal, lanzado en 2020.

El show comenzó con "Bad Decisions", corte de su nuevo trabajo de estudio, seguido por la contagiosa "You Only Live Once" y "Under control". Luego de "Juicebox", siguiendo los temas más representativos del disco First Impressions of Earth, una suerte de surf indie alternativo celebrado por todos, llegaron "The Adults are Talking" y "Brooklyn Bridge to Chorus". A esta altura, los Strokes demuestran tener uno de los mejores repertorios en vivo para una banda nacida en esta primera parte del siglo.

"Quizá algún día hagamos un show normal en Argentina", dice Casablancas luego de no ponerse de acuerdo con sus compañeros de banda sobre la forma de iniciar el próximo tema. Así fue como junto a Albert Hammond, Jr., Nick Valensi, Fab Moretti y Nikolai Fraiture comenzaron un jugueteo cumbiero, un guiño que retrotrajo a muchos de los presentes a aquel guiño tropical con el que iniciaron su show en 2017 haciendo sonar el audio del remix cumbia de "Reptilia".

La segunda muestra de humor de parte de Casablancas, algo que sorprendió ya que es un hombre de pocas palabras, fue cuando disparó: "Ustedes tienen mejor voz que cualquier audiencia", elogiando el aguante del público que no paraba de cantar cada canción del repertorio. A fue por más: "En Argentina hay un montón de chicas divertidas", comentó. Pero rápidamente acotó al respecto: "Creo que hay algo mal en lo que dije, siendo 2022. Oh, acabo de ser cancelado, pero fue divertido. ¡Yo amo a todos los géneros en Argentina!", expresó divertido. Increíble postal aérea del Hipódromo de San Isidro.

Llegando al tramo final del show fue el turno de "Reptilia" y "Someday", desatando el pogo más grande de la noche. Tras un breve descanso en bambalinas, regresaron para interpretar "Killing Lies", "New York City Cops" y cerrando inesperadamente con la balada melancólica "Ode to the Mets". Inusual forma de cerrar la noche. Mientras, el público aguardaba convencido que al show le quedaba al menos un tema más, pero no fue así. Exacto, no hicieron "Last Night", importándoles muy poco lo que dicta el absurdo manual del recital festivalero.