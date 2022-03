Lollapalooza Argentina: Miley Cyrus, en la cima del pop

La primera jornada del Lollapalooza Argentina tuvo anoche su gran cierre. Luego de dos años de ausencia obligada por la pandemia, 100 mil personas se congregaron en el Hipódromo de San Isidro para disfrutar una vez más del festival más convocante del país. Una cantidad importante de artistas (más de 50) se dieron lugar en los cuatro escenarios dispuestos en el predio, pero sin lugar a dudas la joya de la noche sería Miley Cyrus.

Pasadas las 22, la ex Hannah Montana apareció en escena enfundada en un traje de cuero negro super escotado. Sus fans se hicieron sentir durante todo el show, como si hubiesen padecido el tiempo que pasó para esta tercera presentación en Argentina de la artista en su historia.

Sobre el escenario, Miley se mueve como pez en el agua. Su presencia escénica es propia de una joven que pasó más tiempo frente al público que en el anonimato. Así fueron pasando los primeros temas que incluyen "Mother’s Daughter", "Heart Of Glass" de Blondie, "We Can’t Stop" y "WTF Do I Know".

Gentileza Prensa Lollapalooza Argentina.

Con tan sólo un puñado de canciones, Cyrus demuestra que transita por el mejor momento de su carrera. La inocente Hannah, y su alter ego hiper polémico y mediático, dieron lugar a una verdadera artista en estado puro. Una cantante que puede transitar el pop con soltura y carisma para luego disparar varias piezas con bases rockeras y hasta funkosas. La renovación es plena, categórica y efectista.

Su madurez también la encuentra como protagonista de sus propios actos o entendiendo las consecuencias de los mismos. En varias oportunidades pidió calma al público al ver que la masa uniforme frente al escenario podría generar algún tipo de peligro. Pidió calma. "Aquí estoy. No me iré a ninguna parte", expresó intentando bajar el grado de ansiedad de miles de personas que se agolpaban sobre la valla de contención.

Gentileza Prensa Lollapalooza Argentina.

También hubo tiempo para reflexionar sobre lo que sucede actualmente en Ucrania. "Las imágenes que estaban atrás son parte del videoclip que filmé en ese país", comentó luego de interpretar "Nothing Breaks Like A Heart".

"Me rompe el corazón lo que ocurre en Ucrania. Quiero incentivar a todos a luchar por lo que quieren pero desde el entendimiento y la compasión. Siempre hay una manera correcta de luchar desde el amor y la paz", reveló. Acto seguido se permitió algunas baladas más tranquilas y cerrar la noche con su hit "Wrecking Ball".

Miley Cyrus no decepciona. Y casi le lleva la vida en eso. Lidió con la fama desde que tuvo uso de razón. Desde distintas perspectivas e intensidades, la popularidad siempre estuvo ahí, presente. Primero sin pedirlo, como la hija de la estrella country Billy Ray Cyrus; luego en carne propia. Pero todo eso fue moldeando la Miley estrella pop. Así, preparó su transición hacia la madurez. Resucitó su estancada carrera a base de golpes de efecto (provocativos looks, sus videos, sus polémicas letras centradas en las adicciones). Pero una vez más, ella supo sacar provecho de los escándalos. Ahora, lo que se ve sobre el escenario es su mejor versión. Esa que le llevó años de búsqueda, pero sin negar el pasado... por eso, no decepciona.