Furor por Miley Cyrus en la previa de su show en el Lollapalooza

Miley Cyrus vuelve a presentarse en el país luego de años sin pisar suelo argentino y sus fanáticos están locos por ella. La cantante se presenta el día de hoy en el Lollapalooza 2022 y ya genera furor entre los asistentes al evento de música más concurrido del año.

MDZ está en el Lollapalooza y le preguntó a los fanáticos cuál cantante o banda esperaban con más ganas, y la cantante estadounidense de 29 años ganó por mucho margen. A la pregunta de "cuáles son los artistas que más esperas" un grupo de chicas responde sin dudarlo "queremos ver a Miley principalmente", y una de sus compañeras lo acompaña comentando "Miley es lo que más queremos ver, aunque hay artistas copados también".

Otra de las consultadas comparten "vengo a ver a Miley Cyrus que la amo y a la Joaqui" y su amiga responde también "yo vengo a ver a Miley también".

Ante la pregunta "a quién vienen a ver" una chica llamada Estefanía comenta sin dudarlo "obviamente hoy a Miley y mañana tengo el sueño de ver a The Strokes".

Por último, una joven comenta "vengo a ver a Miley a las 10:15" y que iban el viernes solamente para ver a Miley. La chica tenía un look particular, por lo que se le consultó a que se debía y ella respondió que era el look que tenía Miley en un videoclip.

Miley en una presentación del Super Bowl

La joven se vistió igual que su cantante favorita

Cabe destacar que la cantante también contó con un gran recibimiento por parte de sus fanáticos en su hotel este día jueves a la hora de llegar a nuestro país.