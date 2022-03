Furor por Megan Fox en el Lollapalooza

La reconocida actriz Megan Fox se encuentra en suelo argentino mientras apoya a su novio, Machine Gun Kelly que se presentó como uno de los artistas principales del line up de este sábado en el Lollapalooza 2022. Fox estuvo durante todo el show, que comenzó a las 20 horas y terminó a las 21, parada en el escenario escuchando a su pareja.

Machine Gun Kelly en su presentación en el festival de música

La actriz y el cantante forman una de las parejas más famosas de toda la farándula estadounidense. Ambos se conocieron a comienzos del 2020 en el set de la película Midnight In The Switchgrass, que, cómo prácticamente todo, tuvo que ser pospuesto por la pandemia, aunque ellos decidieron continuar pasando tiempo juntos. Finalmente el romance fue confirmado cuando ella fue actriz principal en un video musical de Kelly, llamado Bloody Valentine, lanzado durante el 2021.

Cabe destacar que el rapero lanzó su quinto álbum de estudio, llamado Tickets to My Downfall en septiembre de 2020, y al poco tiempo anunció su sexto álbum de estudio, llamado Born With Horns, que saldrá este año.

La pareja comenzó a salir poco antes del comienzo de la pandemia

Otra actriz que está en nuestro país apoyando a su pareja que se presenta en el Lollapalooza es la reconocidísima Rihanna, que está acompañando a su novio A$ap Rocky. El rapero norteamericano se presentó en el primer día del festival y generó furor entre sus fanáticos.

Rihanna está en nuestro país acompañando a su pareja mientras cursa los últimos meses de su embarazo