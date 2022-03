La tremenda crítica que recibió Gustavo Bermúdez por su nuevo look capilar

Hace una semana se estrenó en la pantalla la serie “Los Protectores”, protagonizada por Adrián Suar, en la plataforma Star +, y uno de los primeros detalles que llamó la atención al público en general fue el renovado look de Gustavo Bermúdez.



El nuevo peinado del actor, que decidió dejar la tranquilidad de San Martín de Los Andes para volver a la pantalla con una nueva ficción, fue de los temas más comentados, mayoritariamente con opiniones divertidas.



Una de las personas que no quiso quedarse afuera de la interacción que generó el llamativo nuevo look fue la panelista Estefanía Berardi, quien le propuso a sus seguidores de Instagram debatir al respecto. “Hablemos del pelo de Gustavo Bermúdez en esta foto”, dijo en sus historias de Instagram.





En la primera imagen se lo puede ver en la promoción de la serie, acompañado por Adrián Suar y Andrés Parra, con quienes simula formar una barrera en un tiro libre mientras se aproxima una pelota.



Luego, compartió una foto en la que se lo ve de frente a Bermúdez, sonriente y luciendo su nuevo y llamativo look. “Para mí se hizo un batido furioso. ¿O es natural así?”, escribió una ácida y picante Estefanía Berardi.



Hace unos días, con motivo del estreno de la nueva producción, Gustavo Bermúdez había hablado sobre el tema, a raíz de las varias opiniones que fueron surgieron, los memes y hasta algunos consejos. Por eso, decidió recoger el guante ante los comentarios por su nuevo peinado y explicó cómo fue tratando la problemática de la caída del pelo.







“Por suerte, ahora encontré un producto. Porque viste que, con los años, vas perdiendo en la caída del pelo. Encontré un shampoo, una marca…”, comentó uno de los protagonistas de “Los Protectores”, a quien se lo comparó con los ex futbolistas Daniel Brailovsky o Carles Puyol, por la similitud de sus cabellos.



Asimismo, aclaró que, si bien es un tema al que le da tratamiento, no es algo que lo perturbe ni le ocupe una gran parte de sus preocupaciones diarias. “Nunca le di demasiada pelota de todos modos”, sostuvo.