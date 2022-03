Dani La Chepi contó qué dicen los horribles mensajes que le llegan de su ex a días de haberse separado

Hace algunas semanas, Dani La Chepi anunció sus separación. Resulta que la influencer del momento decidió darle fin a su relación con Javier Cordone por cuestiones que aún se desconocen. En aquel momento lejos de recibir todos mensajes de apoyo y buena onda, recibió criticas de todos lados y ella quedó como la “mala”.

Indignada por todo lo que tenía que leer cuando claramente no atravesaba un buen momento, La Chepi salió a descargarse en su cuenta de Instagram, donde agradeció a todo aquellos fanáticos que la apoyaron y se mostraron empáticos con ella y enfrentar a los haters.

Fue entonces que la conductora de "El Gran Juego de la Oca" contó que le hace mal recibir mensajes de personas que la critican por haberse separado de Javier Cordone, un recolector de residuos que conoció cuando él trabajaba en el barrio donde ella vive, en los primeros días de la pandemia, en marzo de 2020.

Ahora bien, La Chepi pidió que los mensajes y comentarios frenaran, ya que nadie sabía claramente las verdaderas razones por las cuales ella decidió finalizar la relación. Fue allí mismo que Dani reveló que en caso de que ella las contara, los mensajes serían otros, dejando bien en claro que el muchacho está “flojo de papeles”.

Al parecer esos “mensajes” los tendría en su poder, ya que tarde o temprano la verdad siempre sale a la luz. Hace unos días, La Chepi fue operada y habló con Socios del Espectáculo, el nuevo programa de canal 13, sobre las versiones de infidelidad.

"Yo ya tenía cálculos en los riñones pero esto pasó rápido y todo junto. Ayer nos llamaron de la clínica para despedirnos de mi papá, pero al final revivió al otro día. Así durante nueve años", comenzó en su mensaje a la panelista Karina Iavicoli.

Como si fuera poco, en el mensaje de texto que mandó contando el pésimo momento que padece hace tiempo, Dani la Chepi reveló un polémico dato sobre su ex pareja, y lo que sería la causa de la separación: "Sumado a las minas que me envían capturas de chat hablando con Javier arreglando para co...".

¡Corten, corten!