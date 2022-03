Dani La Chepi explicó por qué fue operada de urgencia y cómo sigue su salud

Tras recibir el alta médica, Dani La Chepi explicó por qué fue operada de urgencia y contó cómo sigue su salud. La conductora debió ser intervenida quirúrgicamente por un cólico renal y detalló desde sus historias de Instagram cómo fue el procedimiento.

“Acá estamos, ya en casa, gracias a Dios. Un capo el doctor, toda la Clínica Olivos, a todo el personal. El cólico renal es un dolor que solamente la que parió sabe que se asemeja mucho al dolor de parto. Le pusimos “Jota” (dijo mostrando la piedra que le extrajeron), porque me dejaron adentro un catéter, doble jota creo que se llama, y tengo que eliminar lo que tengo adentro”, explicó Dani La Chepi.

Luego, sobre la finalización de su rehabilitación Dani La Chepi reveló: “En 15 días me duermen de nuevo y me sacan el catéter”.

Finalmente, sobre los cuidados que le pidieron en su post operatorio, la actriz aclaró entre risas: “Me dijeron que no me aguante las ganas de hacer pis, y que tampoco me aguante ningunas ganas... así que, ¡preparate!”.

Mientras tanto, a Dani La Chepi lo que más le preocupa es la delicada situación de salud de su padre. “El domingo estuvimos en el sanatorio con mi mamá despidiéndonos, básicamente, de mi papá, que hace nueve años como muchos saben tuvo un acv isquémico. Y bueno, se descompensó mucho y fuimos corriendo”, contó recientemente.

Además, la conductora confesó: “A mi viejo le decimos Robocop, ave Fénix, es algo que no se puede entender, es como una película. Clínicamente no tiene explicación. Yo creo que lo que mi viejo me quiere demostrar, es que las cosas se pelean hasta el final y otra cosa más: digamos gracias todo el tiempo, que orgullosa de ser tu hija”.