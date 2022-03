Este jueves, Florencia de la V le dio cátedra a Amalia Granata tras sus dichos contra la comunidad trans. La conductora dejó en claro que es necesario tener empatía con una parte de la población eternamente marginada por la sociedad, y le puso los puntos a la legisladora.

Entre otras cosas, Florencia de la V remarcó que la mayoría de las chicas trans tienen un promedio de vida de 35 años, sufren una temprana expulsión de sus hogares y que difícilmente tienen acceso a un trabajo digno. También señaló que la discriminación llega a situaciones tan concretas como acceder un sistema de salud o a una vivienda.

“No hay estadísticas porque claramente no formamos parte de esta sociedad. A nosotras nos cazaban. No existimos. No formamos parte de la sociedad. No tenemos acceso al trabajo por nuestra imagen”, sentenció Florencia de la V y le pidió a sus televidentes que hagan el ejercicio de pensar cuántas personas trans ven en diferentes actividades laborales en la vida cotidiana. “Casi el 90 por ciento de las mujeres trans se prostituyen”, explicó la conductora al poner en evidencia la falta de oportunidades para la comunidad trans.

Luego, la líder de Intrusos (América) cuestionó a Amalia Granata, sobre todo en su condición de funcionaria pública, y señaló que "debería tener la responsabilidad de informarse antes de hablar”.

Además, sobre la posibilidad de las personas trans a tener acceso a las hormonas, Florencia de la V remarcó: “El Estado no nos está haciendo un favor, el Estado lo que está haciendo por primera vez en más de 40 años es una reparación histórica a un colectivo que fue negado, invisibilizado y casi terminado por esta sociedad violenta y patriarcal”.

Recordemos que Amalia Granata había disparado fuertes conceptos contra la comunidad trans en el programa Mañanísima (Ciudad Magazine), que conduce Carmen Barbieri. Allí la diputada provincial de la provincia de Santa Fe cuestionó los derechos conquistados por el colectivo.

“El Ministerio de la Mujer y Diversidad de Género está en la lucha a favor de las mujeres y de los trans (sic). Me pasa también en la Legislatura. Meten más proyectos para darle más derechos a los trans. O porque son trans piden viviendas gratis. Y hay que pagarles desde el Estado el tratamiento de hormonización”, expresó Granata encendiendo la polémica.