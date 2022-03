Cinthia Fernández le deseó la muerte a Alberto Fernández al verlo en un acto público

A meses de presentarse como candidata a diputada, Cinthia Fernández dio la nota con un fuertísimo y violento exabrupto contra Alberto Fernández que fue duramente cuestionado por los usuarios de Twitter.

¿Qué fue lo que “sacó” a Cinthia, a tal punto de desearle la muerte al Presidente de la Nación? Pues, simplemente, la presentación espontánea de Alberto en una clase de aquagym en la pileta de un centro de deportes del conurbano bonaerense.

“Creo que no se esperaban que apareciera en la clase de gimnasia acuática del Polideportivo Tierras Altas, Tortuguitas”, escribió divertido el primer mandatario de la Argentina en su cuenta de Twitter, a lo que Cin, muy serena, replicó su posteo con un brutal pedido: “Ahógenlo”.

El comentario de la ex angelita de LAM de inmediato se llenó de respuestas, principalmente críticas por el rol que ocupa desde hace varios años en los medios. “Cinthia, no quiero a este presidente ni a ninguno. ¡Pero no puedo oírte como comunicadora incitando a la violencia! ¡No se le puede pedir peras al olmo!”, dijo alguien.

“Como comunicadora social tendrías que dar el ejemplo y no incitando a la violencia. Pero qué se puede esperar de alguien que vive del su propio quilombo y el de los demás”, dijo otra persona en la red del pajarito.

Apelando a la ironía, otro dijo: “Qué lástima que no te votó nadie, te brota la democracia por los poros. Gracias a Dios por tirar un tiro para la Justicia y no permitir que esta mujer esté en el Congreso”.

“Yo no lo voté, pero de ahí a ahogarlo, querida, un poco de respeto”; “Qué bien… la candidata. Impresentable”, agregaron. Y una persona trajo a colación el supuesto hackeo a Wanda Nara, explicación que dio la empresaria como motivo de sus mensajes ofensivos para la China Suárez.

“Desde que Wanda usa tu cuenta, decís cada cosa…”, expresaron, con humor. Luego de su tweet furioso contra el Presidente, Cinthia se expresó en contra de los manifestantes que cortaron la 9 de Julio. “Y viva la vagancia. Potenciar y crear trabajo es lo que menos hacen. Tirás una pala ahí y salen corriendo”, dijo.