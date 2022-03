El descargo de Wanda Nara tras el supuesto hackeo de sus redes sociales

Anoche, Wanda Nara revolucionó las redes sociales luego que aparecieran publicados en su cuenta de Instagram algunos prints de pantalla de chats de la empresaria con La China Suárez. Fueron varios mensajes que mantuvieron en distintos momentos, dejando en claro que había un vínculo amigable entre ellas. De esta manera se reavivó el terrible escándalo entre la empresaria, la actriz y Mauro Icardi.

Sin embargo, su asistente personal, Kennys Palacios, aclaró que Wanda había sido hackean y perdido el control de su cuenta. "La cuenta de Wanda la están tratando de recuperar. Ella no está usando su cuenta", expresó.

Tras las repercusiones de la noticia, fue la propia Nara quien publicó su descargo en las redes sociales. Aseguró que ella no escribió nada de lo que salió y que siempre borra los mensajes para no tener problemas con nadie.

"Yo no tengo nada que esconder. No entiendo por qué me hakean las cuentas. Y si alguna vez recibo algún mensaje comprometedor, lo borro", argumentó la mediática.

Acto seguido, borró todos los mensajes anteriores y explicó los motivos. "Tengo unas historias pautadas para hoy. Borro lo anterior porque la cantidad de visualizaciones entiendo que lo vieron todos. Gracias". contó.