La tajante aclaración de Gustavo Garzón sobre su romance con Ana Rosenfeld

Ana Rosenfeld sorprendió en LAM (El Trece) al revelar una desconocida anécdota sobre los romances previos a su relación de 37 años con su preja, quien falleció hace cinco meses a consecuencia del Covid. En ese momento, la abogada mencionó a Gustavo Garzón, y el actor también se expresó sobre su pasado con ella con una tajante aclaración.

“¿Saben quién fue mi primer novio? Gustavo Garzón”, contó Ana Rosenfeld, causando impacto entre las restantes panelistas del programa en el que se desempeña.

Frente a la repercusión de sus declaraciones, el propio Gustavo Garzón hizo un contundente posteo en su cuenta de Instagram en el que expresó: “A los que me están felicitando por un supuesto noviazgo con Ana Rosenfeld, les aclaro que eso fue cuando teníamos 14 años. Gracias igual”. Además, el actor cerró la opción de comentarios en la dicha publicación.

Con respecto al noviazgo adolescente que tuvieron, Ana Rosenfeld detalló en LAM: “Era mi compañero de banco en el Carlos Pellegrini. Nos sacamos fotos ahora en enero, después de mil años, porque en aquella época no había celulares ni nada de eso. Estuvimos en la cena de los famosos en Uruguay. Teníamos 15 años. Fue un flirteo de colegio. No hubo sexo, después se convirtió en un galán. Después tuve otros noviecitos hasta que me casé”.

Noticias Relacionadas Ángel de Brito sufrió un revés en el rating en el segundo día de LAM

Más allá de la anécdota del pasado con Garzón, Rosenfeld se refirió a su presente y aseguró que no ve la posibilidad de volver a enamorarse. “Yo no puedo creer que él ya no este más. Hoy, hace cinco meses que se fue, pero está tan fresco en mi memoria”, expresó la abogada entre lágrimas.

Recordemos que Marcelo Frydlewski, esposo de Ana Rosenfeld, murió el 9 de octubre pasado en Miami a los 67 años, tras varias semanas internado por complicaciones en su cuadro de Covid.