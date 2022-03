Quién fue el primer novio famoso de Ana Rosenfeld

Luego de recibir uno de los golpes más duros en su vida, la pérdida de su marido hace tan solo cinco meses atrás, Ana Rosenfeld está intentado rearmar su vida acompañada por ese dolor profundo que la va a acompañar por mucho tiempo. Tal es así que la letrada decidió probar su faceta como panelista y se sumó al nuevo formato de LAM que estrenó esta semana por la pantalla de América.

Fue allí donde ha demostrado lo bien que se puede combinar su gran experiencia como abogada con el mundo del espectáculo. Sin embargo, lo mejor que dejó sus primeros días en este nuevo rol fue cuando habló y reveló un dato muy personal que hasta ahora pocos conocían.

En la edición del jueves del programa que conduce Ángel de Brito, y luego de emocionarse en vivo con el recuerdo de Marcelo Frydlewski, su marido, Ana Rosenfeld sorprendió al contar quién fue su primer novio, y es un reconocido actor.

“¿Saben quién fue mi primer novio? Gustavo Garzón. Era mi compañerito de banco en el colegio Carlos Pellegrini. Teníamos 15 años, era un tiroteo”, reveló con mucho humor.

Pero la anécdota no quedo ahí o al menos el resto de las angelitas no se la dejaron pasar así como así. Curiosa como siempre, Pía Shaw quiso saber más al respecto. La panelista le consultó a Ana si fueron simplemente unos besos en aquella relación o si pasó algo más, queriendo saber si hubo sexo entre ellos.

“No, nada. Era un tiroteo de colegio”, fue la respuesta sincera de la abogada, muy divertida por revelar aquella anécdota de su pasado.

“Después tuve unos noviecitos hasta que me casé con Marcelo. Él era muy celoso, te controlaba. Me decía que si venía conmigo a algún lado no podía usar escote y que me tenía que poner una remera o corpiño. Me súper controlaba la ropa”, confió después sobre los primeros años con su marido.

Para terminar, Rosenfeld, consultada por Yanina Latorre, contó una anécdota sobre la ropa que eligió para el casamiento de Alan Faena con Natalia Lobo en Punta del Este: “El dress code era blanco. Yo fui a una casa de cosas antiguas de Maldonado y me compré una especie de drop blanca de razo. Totalmente escotada. Él llegó ese día de Buenos Aires y, cuando me ve, me dice: ‘¿A dónde vas a así vestida? Conmigo así no salís’. Me hizo ponerme un chal toda la noche. Cuando salimos de ahí me dijo: ‘este vestido no te lo pones nunca más’ y me lo rompió”.