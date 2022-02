Wanda Nara respondió las preguntas más picantes de sus seguidores

Wanda Nara volvió a comunicarse directamente con sus seguidores de Instagram. La empresaria decidió abrir el juego para que sus fans le consulten lo que quieran. Muy predispuesta respondió a un sin fin de temas sobre su pasado, su relación con Mauro Icardi y su vínculo con sus hijos.

"¿Vos le cerraste el Instagram a Mauro? ¿Por qué te dejó de seguir?", le consultaron. "Yo decidí bloquearlo porque iba a cerrar su cuenta. Al hacer eso, desaparezco de su lista de contactos. Pero debo confesar que me divierten las versiones que se inventan", respondió.

"¿Te hiciste las lolas a los 15 años como dicen?", fue otra de las preguntas picantes. "Mentira. Tengo foto de 5to año y es mentira", expresó. Otro fan indagó: "¿Te escriben muchos hombres a pesar de que seas una mujer casada?". La mediática respondió: "No respondo. Dejo de seguir y / o bloqueo".



"¿Cómo lograste el éxito que hasta ahora tenés? La rompés en todo", la elogió. "Me gustaría encontrar la fórmula a que no inventen tonterías, pero bue... Creo que es el precio que me toca pagar", reflexionó. "¿Cuál es el consejo que le podés dar a las más jóvenes? Sos la versión femenina del sueño del pibe", comentó otro siguiendo en la senda del éxito. "Ser independientes, divertidas, soñadoras, con carácter y auténticas...".



"Wan, dicen las malas lenguas que tu hija preferida es Isabella... como que siempre la mostrás a ella nomás", quiso saber una usuaria. Nara lo desmintió: "Una locura. Mis cinco hijos son iguales para mi y creo que para cualquier mamá. Pero a Isa es a quien más le gusta la cámara", respondió.