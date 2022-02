Fede Bal anunció que conducirá un legendario programa de El Trece

Tras su paso como conductor reemplazante en 100 argentinos dicen, Fede Bal anunció que conduciráa un legendario programa de El Trece y sorprendió a todos.

A través de las redes sociales, Fede confimó que estará al frente de la decimonovena temporada de Resto del Mundo. De esta manera, el actor finalmente contará con programa propio en uno de los canales líderes en audiencia.

Recordemos que Iván de Pineda fue conductor del ciclo de viajes desde 2008 hasta el 2017, y luego fue sucedido por Liz Solari durante el 2018 y Emilia Attias del 2019 hasta 2021.

El posteo con el que Fede Bal anunció que conducirá Resto del Mundo.

Además, del feliz posteo que hizo Fede Bal en la red, en diálogo con eltrecetv.com el hijo de Carmen Barbieri expresó: "Yo crecí viendo 'Resto del Mundo', fantaseando con poder conocer esos destinos. Yo soy una persona que ama viajar, viajé bastante con mi familia y tuve algunas oportunidades de trabajo afuera. Pero la verdad que ver este programa y sentir que ahora soy el nuevo conductor, la verdad que es un sueño".

Luego remarcó: "Estoy muy feliz y siento una responsabilidad muy grande. Sobre todo, de mostrar que hay otra forma de viajar. También quiero agradecer a Adrián Suar, Pablo Codevilla y Coco Fernández por esta gran oportunidad".

Sobre el buen momento que le llega este proyecto en su vida, Fede Bal explicó: "No tengo hijos, tengo a mi novia que me espera y me banca, y creo que es el momento ideal para vivir esta aventura y experiencia. Estoy preparado y me siento listo para hacer esto”.

Fede Bal, durante su participación como conductor reemplazante en 100 argentinos dicen.

Sobre la impronta que busca darle a Resto del Mundo, Bal detalló: "Me gusta ver lo que no te muestra el turismo, perderse en la ciudad. A mí me gustan las experiencias locales, no turísticas, y creo que eso es lo que voy a intentar mostrar. Y creo que voy a mostrar cómo es la era post covid en los viajes, cómo se vive afuera y, sobre todo, mostrar que se puede vivir con poca plata en lugares muy lindos".

Finalmente, Fede Bal contó cuáles son los destinos que espera con ansias. "Mi top de países para visitar, para empezar, tengo muy arriba Grecia, tengo muchas ganas de ir a Israel, la India e Indonesia", enumeró.