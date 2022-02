Morena Rial reconoció que atraviesa un momento duro y complicado

Morena Rial no tiene problemas en compartir todo lo que le sucede en la red. A diferencia de muchos, la joven mediática no disimula cuando no se siente bien y comparte tanto sus alegrías como sus tristezas con sus miles de seguidores de Instagram.

Ahora, generó preocupación entre sus fanáticos al realizar una trasmisión en vivo donde manifestó, con los ojos llorosos, que no se encontraba en su mejor momento. "Me voy a maquillar y voy a salir a bailar. Porque estoy muy triste y al que me vea, espero que no me cruce", indicó frente a la cámara.

Luego, compartió un contundente texto: "Siempre fui la persona que busca, que pide perdón, la que pelea por no perder gente. La que mueve cielo y mar con tal de ver felices a todos. Siempre me descuidé por cuidar a los demás y no saben lo desgastante que es para uno dar todo y que nunca alcance".

El contundente texto que compartió Morena Rial

Tras generar un gran revuelo en la web, la hija de Jorge Rial optó por salir a hablar. "La verdad es que ayer tuve un día un poco duro y complicado. Pero, obviamente, que es un día nomás y ya voy a estar mejor", manifestó y agregó: "Hice un vivo, puse canciones tristes y no me ayudaron. Estoy bien igual, estoy triste pero bien. Nadie Muere".

Pocos días atrás, Morena estuvo en boca de todos por un fuerte rumor que la involucraba amorosamente con Alex Caniggia y para derribar especulaciones, señaló: "Pero estaba con Alejandro Cipolla. Ahora no es más con mi abogado, es con Alex. Dejen de inventar".