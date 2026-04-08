Un galán de novelas acompañará a Mario Pergolini en Otro Día Perdido: de quién se trata

El programa de El Trece es un verdadero éxito y un querido actor será el gran invitado de la noche que promete grandes historias y muchas risas.

Mario Pergolini es sin dudas el hombre del momento en la televisión argentina luego de lo que fue su vuelta a El Trece. Es que el conductor volvió con la segunda temporada de Otro Día Perdido junto a Agustín Aristarán y Evelyn Botto.

Desde que comenzó el programa pasaron grandes invitados y este miércoles tendrá a un galán de novelas. Se trata nada más y nada menos que de Gonzalo Heredia, reconocido actor argentino.

El artista ha protagonizado fuertes éxitos como Valientes, Argentina: tierra de amor y venganza, Malparida, entre otras producciones audiovisuales que han conquistado al público argentino. Mario busca con la presencia del actor seguir atrayendo al público.