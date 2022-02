El fuerte reclamo de Jorge Rial a Horacio Rodríguez Larreta: "Está..."

En estos días, Jorge Rial le hizo un fuerte reclamo al jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. El periodista dejó en evidencia su preocupación por un emblemático mural porteño.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Jorge Rial alertó a Horacio Rodríguez Larreta por el deterioro que tiene la fachada de un reconocido edificio que está ubicado en la Avenida Presidente Figueroa Alcorta y calle Tagle de CABA.

"Tenemos un hermoso mural de Páez Vilaró en Tagle y Alcorta. Un emblema de Buenos Aires. Está deteriorado y nadie hace nada. Vamos a perder una obra de arte. A ver Horacio Rodríguez Larreta y el Gobierno de la Ciudad", escribió Rial.

Hace algunos meses, Jorge Rial también aleccionó al referente de Juntos por el Cambio Horacio Rodriguez Larreta y su equipo al señalar: "Ustedes se quejan de los carpinchos; tengo un vecino con gallinas y gallos en el jardín que no paran de romper los huevos desde las tres de la mañana. Zona residencial, no en medio del campo. Ya lo denunciamos a @gcba pero ni bola. Si no hay una vereda para romper no les importa".

Por otro lado, en los últimos días surgió nuevamente un rumor de ruptura entre Jorge Rial y Romina Pereiro. El portal DiarioShow especuló con un posible reencuentro entre el periodista y Loly Antoniale en Miami. Mientras que Ángel de Brito salió a aclarar los tantos a través de la red.

En los últimos días, Jorge Rial también fue nuevamente noticia cuando empezó una nueva etapa del legendario programa de chimentos Intrusos, que él condujo durante dos décadas y que ahora está bajo el mando de Flor de la V. Alejado de la televisión desde el fracaso de su ciclo TV Nostra (América), Rial sigue adelante con su ciclo radial Argenzuela, que desde este lunes irá en horario de 10 a 14, compitiendo con grandes figuras de emisoras como Mitre y Rivadavia.