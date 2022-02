El categórico cambio de look de Barbie Vélez que dividió la opinión de sus seguidores

Con más de tres millones de seguidores en la red, Barbie Vélez mantiene un constante ida y vuelta con sus fans. En esta oportunidad, la actriz compartió una foto con un categórico cambio de look y dividió la opinión de los internautas.

Sin temor a renovar su aspecto, Barbie Vélez optó esta vez por cambiar su abundante cabellera castaña, que llegaba casi hasta su cintura, por un corte totalmente distinto.

A través de sus historias de Instagram, Barbie compartió el proceso, desde el corte de puntas hasta de a poco ir por más junto a una amiga que ofició de peluquera amateur. “Acá quedó el resultado de mi amiga Pao, que la amo. Ella no es peluquera, es productora pero le corta el pelo a todas nosotras. Vas a la casa a tomar unos mates y le decís ‘che, me cortas el pelo’ y te lo corta”, contó.

Sin embargo, luego Barbie Vélez optó por darle el toque final a su nuevo look con su peluquero. “La cuestión es que, bien digno mío, me envicié y no conforme con que ya está bastante corto, tuve que ir por más”, detalló la artista antes de ir al local a atenderse por un profesional.

Finalmente, con una postal que compartió en su cuenta de Instagram, Barbie lució una ondas que ahora le llegan a los hombros y que pasan de un tono castaño claro a un rubio ceniza.

El rotundo cambio de look de Barbie Vélez.

“Llegó el cambio ¿Qué opinan? Los leo”, escribió Barbie Vélez en el epígrafe del posteo que cosechó más de 150.000 likes en algunas horas. "Divina", "Me encanta", "Hermosa", "Te hace ver más grande este look", "Me gustaba mucho más tu cabello largo y oscuro", "Me gustaba tu pelo largo, ya va a crecer"; fueron algunas de las opiniones divididas de sus fans.