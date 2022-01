Los divertidos memes que dejó el debut y despedida de Barbie Vélez en MasterChef Celebrity

La tercera temporada de MasterChef Celebrity no para de dar de qué hablar con las sorpresivas decisiones que toma la producción de Telefe. Este domingo, en la gala de eliminación, no hubo quien no quedara boquiabierto al ver que Barbie Vélez y Ernestina Pais ingresaban al reality para jugarse su puesto frente a las hornallas más famosas de la televisión argentina.

"Esta incorporación tiene un precio, y desde hoy, hasta que pasemos a la próxima etapa, van a estar todos los domingos en la gala de eliminación. Van a poder cocinar y ganar medallas, pero los domingos, van a estar acá con sus compañeros. No podían entrar en igualdad de condiciones. Así que esta es la forma de pagar el derecho de piso", les explicó Germán Martitegui a las nuevas concursantes.

Luego llegó la hora de la verdad y los participantes se enfrentaron en un complicado desafío: debieron preparar un original plato con legumbres y verduras de todo tipo. La hija de Nazarena Vélez intentó deslumbrar al jurado con unos zucchini rellenos. "El zapallo está bien cocido, pero me falta una unión, sos muy ágil cocinando, y esa agilidad la tenés que usar para que el tiempo te sobre para la presentación, y agregar cosas", señaló Damián Betular al momento de dar su devolución.

Su plato no le fue suficiente y así como ingresó al reality, lo abandonó en poco tiempo. "La pasé bárbaro de verdad y me voy feliz de que se quede Paulo, que la verdad que me moría se iba porque sé que la está rompiendo. Y a Ernestina la amo, es una genia", señaló antes de salir por la puerta grande.

Barbie Vélez, la última eliminada de MasterChef Celebrity

En Twitter, los fieles fanáticos de la competencia gastronómica siguieron minuto a minuto lo que ocurría en el canal de las tres bochas y llenaron la red de divertidos memes. Aquí te compartimos algunos de los mejores que están circulando en la web.