La pícara respuesta de Tini Stoessel a las versiones de romance con Rodrigo de Paul: "Me mata que..."

Tini Stoessel está en un presente fabuloso en cuanto a su carrera musical, con nuevos proyectos por delante y gran cantidad de shows por el mundo. Pero poco se estuvo hablando de su vida amorosa, tras la conocida separación con el músico Sebastián Yatra, quienes parecían ser una pareja indestructible.

Los músicos estuvieron juntos durante mucho tiempo, cantaron a dúo arriba del escenario y ambos han compuesto canciones con dedicatoria personal. Sin embargo, el amor llegó a su fin, y desde aquel momento de la ruptura no se habló más de esta historia de amor que se ganó el corazón de muchos fanáticos.

Cabe recordar, que días atrás aparecieron en los medios de comunicación fuertes rumores de un nuevo amor en la vida de la ex “Violeta”. Se la vinculó con el futbolista Rodrigo De Paul, actualmente jugando en el Atlético de Madrid, quien en las últimas semanas anunció la ruptura con la mamá de sus hijos, Camila Homs.

No es la primera vez que se habla de Tini y Rodrigo juntos. Mientras el deportista estaba con su mujer, ya habían surgido especulaciones sobre un posible affaire con la artista musical. Todo esto quedó sin efecto, ya que el propio De Paul salió a desmentir cualquier tipo de versión sobre ese hecho inexistente.

Pero ahora que el colega y amigo de Lionel Messi está soltero, volvió esta temática en todo el ámbito del espectáculo. En esta oportunidad, quien se cansó que hablen de su vida privada fue Tini Stoessel y tomó la decisión de salir a aclarar esta vinculación con el futbolista, justamente el día de los enamorados.

"Me interesa aclarar que estoy soltera", manifestó la ex novia de Yatra. Luego, e incluyó a sus amigas en sus declaraciones, sentenció: "Estamos solteras todas. Me mata que me quieren encasillar y meter en una relación". Cansada de los rumores, estuvo tajante en su relato.

Stoessel está muy activa en sus redes sociales, y a diario muestra cómo es su vida. En las últimas publicó historias anunciando sus próximos shows, donde se la ve radiante como siempre. Con su nuevo tema “Bar” se subió nuevamente al podio de los artistas más escuchados del momento.

De su vida amorosa quiere escapar, ya que aún se encuentra transitando el duelo de su ruptura con Sebastián Yatra. La cantante siempre manifestó su deseo de ser madre, pero no a esta edad tan temprana. Tiene toda una vida por delante y quiere disfrutar de ella haciendo lo que más le gusta: subirse a un escenario y cautivar al público.