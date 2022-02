Nito Artaza dio una noticia clave tras la acusación de su hija contra Fabián Gianola

Hace algunos días, Nito Artaza comentó que su hija Sabrina había atravesado una tensa experiencia con Fabián Gianola. Luego, la propia joven se encargó de dar su testimonio, y ahora el humorista reveló la noticia clave de que se verá cara a cara con el actor acusado de abuso sexual.

"Son situaciones que hay que resolver en la Justicia, no hay que dejarlas pasar. Yo voy a hablar personalmente con Fabián porque mi hija, que vive en Francia y hace 3 semanas me escribió por Whatsapp y me dijo que quería que lo supiera yo primero. Yo sentí mucha bronca. Mucha indignación", había expresado enojado Nito Artaza en relación a la situación que su hija tuvo con Fabián Gianola.

Este lunes en el programa A la tarde (América), Artaza contó que habló con Gianola y quedaron en encontrarse. Recordemos que la obra en donde se produjo el episodio de tensión estuvo producida por el propio humorista.

"Le dije a mi hija por qué no me lo contó en su momento. Ella me contestó que sabía cómo ponerle límites. Ella se sentía incómoda. Ayer a la tarde hablé con Fabián Gianola y nos vamos a encontrar en Buenos Aires. Cuando se producen esas cuestiones de distorsión lo mejor es que se dé un arrepentimiento profundo, y no sólo lo digo por él", expresó Nito Artaza.

Luego agregó: "Yo lo llamé. Me parece que hace falta un arrepentimiento profundo. Los hombres debemos pedirle perdón a las mujeres. Mi hija es una mujer adulta y sabrá qué hacer con eso. Yo no estoy hablando por el conocimiento que tengo con él. No me agradó para nada. Y estoy del lado de mi hija, le creo todo a Sabrina".

Sabrina Artaza confesó recientemente detalles de la mala experiencia que tuvo con Fabián Gianola cuando trabajaron juntos en la obra Entretelones, que se presentó en el año 2017. De hecho, tras la baja de la actriz en aquel proyecto, fue reemplazada por Fabiola Yañez. La actual primera dama hace unos años también lanzó acusaciones contra el actor que se encuentra en la mira.