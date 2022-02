Confirman la peor noticia para Fabián Gianola en su momento de mayor complicación

Este martes en Nostros a la mañana (El Trece) e Intrusos (América), dieron nuevos detalles de las denuncias por abuso sexual en contra de Fabián Gianola y confirmaron la peor noticia para el actor que transita su mayor momento d ecomplicación.

Por un lado, Pampa Mónaco comentó en el magazine de El Trece: “Fabián Gianola se quedó sin una de sus abogadas. La Dra. Stella Maria Tomizzi presentó su renuncia a la defensa del actor”. Luego, el periodista confirmó que la abogada Evelyn Andriozzi también abandonó la defensa de Fabián Gianola.

Sobre los motivos de la renuncia, Mónaco señaló que Tomizzi argumentó: “Principalmente porque no se cumplió con el pacto cuota litis (sus honorarios) y además por cuestiones personales en relación al nuevo abogado, no a mi cliente. Es ultramachista y discrepamos completamente en todo, no soporto esa discriminación a la mujer y es más fuerte que yo”.

Más tarde, Daniel Ambrosino ratificó en Intrusos: “Es el peor momento de Fabián Gianola. En el día de hoy se dio a conocer la renuncia de las abogadas, tanto de Andrioli como de Tomizzi. Abandonado, desesperado, triste”.

Ambrosino también aseguró que Fabián Gianola le pide a su entorno que no lo abandonen y que se siente mal físicamente. El pantelista Lucas Bertero agregó que el actor está encerrado en su casa y que “no puede salir ni a comprar una botella de agua”.

Noticias Relacionadas En medio de rumores, Flor de la V habló sobre su destino en Intrusos

Además, invitada al piso de Intrusos Griselda Sánchez recordó sobre su experiencia de trabajo con Fabián Gianola en Bien tarde (Telefe). “Era la tortura china de la gotita en la cabeza. La verdad es que fue una pesadilla. Tuve la suerte de no volver a cruzármelo”.

Además, la actriz agregó: “Parece un circo. Él trata de ponerse en el lugar de las víctimas cuando es el victimario. Tendría que hacer urgente un tratamiento (psicológico) y pedirle perdón a todas las víctimas”.