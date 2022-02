La contundente frase de la hija de Nito Artaza sobre la tensa experiencia que tuvo con Fabián Gianola

Hace algunos días, Nito Artaza contó que su hija atravesó una tensa experiencia con Fabián Gianola. Y ahora, la joven actriz deslizó una contundente frase sobre un trabajo que compartió con el actor acusado de abuso sexual.

En diálogo con Intrusos (América) desde Francia, Sabrina Artaza confesó que su malestar cuando surgieron las acusaciones contra Fabián Gianola. "Tenía como un nudo en el estómago. Finalmente cuando vi una nota a él, me di cuenta de que era eso lo que me estaba afectando”, remarcó la artista.

La hija de Nito Artaza reveló que haber escuchado otros testimonios le dio un impulso para hablar. En especial, las declaraciones de Fabiola Yáñez, la pareja del presidente Alberto Fernández. “En ese momento dije ´guau´, porque ella no es del medio, no buscaba fama, y lo expresó de una manera muy realista. Me siento mal por no haberle escrito en ese momento que la felicitaba…“, expresó.

Además, Artaza reconoció que al haber escuchado de Gianola sin pedir disculpas por sus actitudes, se indignó a tal punto que decidió contar su experiencia.

“Yo no puedo hacerle esto a las mujeres que fueron abusadas. Me siento responsable y siento que no podía hacerme la bol...”, aclaró. A la vez que señaló que Fabián Gianola tuvo con ella gestos como los de pasar innecesariamente la mano por la cintura, masajes no consentidos y otros gestos cuestionables.

Finalmente, la joven compartió una fuerte frase a la hora de reflexionar sobre las situaciones que tuvo con Gianola. “Y en cierto punto yo me pregunto hasta que punto, como yo soy la hija de Nito Artaza, no se sobrepasó conmigo. ¿Si no hubiera sido la hija de Nito Artaza, qué hubiese pasado?”, plateó.