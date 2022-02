El angustiante momento que le toca vivir a Paula Chaves

Una vez más, Paula Chaves se encuentra atravesando un duro momento por la muerte de un ser querido. Fue Guingui, su abuela paterna de 92 años, quien ahora falleció y la modelo no dudó en compartir un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. "Buen viaje abuelita linda…", comenzó diciendo junto a una serie de videos y fotografías.

"Te amo hasta el Infinito… ¡sos eterna! Gracias por llenar de amor esta familia. Gracias por enseñarnos tanto. Celebramos tu partida porque tuviste una vida plena de disfrute y amor", agregó.

Muchos salieron a apoyarla en este angustiante momento y entre los comentarios se puede leer el de su marido, Pedro Alfonso. "Hermosa mujer. Madre y abuela. La vamos a extrañar mucho", redactó el productor. Otros que llenaron de amor la publicación fueron Verónica Lozano, Mery del Cerro, José María Listorti, Sabrina Garciarena y Diego Ramos, por nombrar a algunos.

Guingui era la mujer de Kaki, el hombre por el cual Paula realizó un desesperado pedido el año pasado. "Estando acá, en casa, mi abuelo tuvo un ACV. Sus buenas energías y amor siempre lo sacaron adelante. Les ruego que piensen cosas lindas para él, Isaac Chaves", expresó en noviembre del 2021. Afortunadamente, a los días anunció que su abuelo se encontraba recuperándose.

Paula Chaves junto a su abuela Guingui

En el último tiempo, a Paula le tocó atravesar otro doloroso momento cuando falleció Lina, su mejor amiga. "Yo te voy a buscar… Voy a conectar, con eso que dicen que hay del otro lado pero no termino de entender porque es desconocido. Me pongo la música fuerte, me tomo un Fernet y brindo al cielo, porque acaba de subir el ser más bueno y noble de la tierra. Buen regreso a la fuente, Bicho… Te amo infinito", redactó algunas semanas atrás.

Jazmín de Grazia

Sin dudas, la muerte de su otra mejor amiga Jazmín de Grazia en 2012 le marcó un antes y un después en su vida. La modelo fue encontrada su vida en el departamento porteño que tenía en Recoleta. Juntas dieron sus primeros pasos en los medios y cada vez que puede, Chaves la recuerda con mucho cariño.