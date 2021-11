El drama familiar que atraviesa Paula Chaves

A horas de la gran final de Bake Off Argentina y con la emoción y adrenalina que conlleva el gran momento, Paula Chaves vivió un duro momento familiar que no dudó en compartirlo en Instagram con sus fanáticos. La conductora del certamen de pastelería más visto de la TV contó que su abuelo Isaac, de 95 años, sufrió un accidente cerebrovascular cuando se encontraba en su hogar.

"Estando acá, en casa, mi abuelo tuvo un ACV. Sus buenas energías y amor siempre lo sacaron adelante. Les ruego que piensen cosas lindas para él, Isaac Chaves", manifestó junto a una fotografía en la que se lo ve abrazando a Kaki, como ella lo llama.

El drama familiar que vive Paula Chaves

Unas horas antes, la conductora de Telefe había compartido una serie de videos en los que dialogaba con el hombre y él le contaba "la verdadera historia" de su apellido. "Papá se llamaba Shabes, con ‘b’ larga y ‘s’, pero cuando llegó al puerto le encajaron ‘Chaves’", le contaba su abuelo.

No es la primera vez que la modelo recurre a sus redes sociales para pedir por la salud de su abuelo. En julio, les pidió a sus fanáticos que "piensen cosas lindas" ya que el hombre se encontraba atravesando un delicado momento de salud. También, a mediados del 2020 Kaki fue internado y ella suplicó por él. "Les pido un favor de corazón: en lo que sea que crean, pidan por él, que se ponga bien", expresó en ese entonces.

Paula nunca oculta el gran amor que tiene por su abuelo y, a fines del año pasado, se presentó junto a él en Quién quiere ser millonario. Frente a las cámaras, confesó: "Me vuelve loca, lo miro con orgullo porque no sabés lo que es como bisabuelo. Se tira al piso en cuatro patas y juega con mis hijos. Soy una bendecida por tenerlo. Tiene una energía increíble. Lo invitás a comer un asado y viene. Le decís que hay un acto de los chicos en la escuela y no lo duda".