Tras su fuerte accidente, Verónica Lozano compartió fotos y una sentida reflexión

Verónica Lozano protagonizó un fuerte accidente en Aspen mientras estaba de vacaciones y esquiando en el lugar. La conductora había viajado con su marido, su hija, y un grupo de amigas. Al caer de una aerosilla, la figura de Telefe se fracturaó los tobillos y ahora compartió una sentida reflexión a través de la red.

Según trascendió, Verónica Lozano tuvo un traspie al subirse a una aerosilla cuando se le enganchó uno de los bastones. Al intentar acomodrase resbaló y quedó suspendida en el aire y agarrada de sus manos a siete metros de altura. A pesar de que sus acompañantes intentaron ayudarla, la conductora no soportó más y cayó a la nieve.

En las últimas horas del viernes, Lozano contó a través de las redes sociales que ya se encuentra nuevamente en el país y este sábado compartió un posteo en su cuenta de Instagram con algunas imágenes y una pensamiento sobre las vivencia que atravesó.

“Un poco de todo porque la vida a veces te sacude...Estoy bien, no tengo dolor. El lunes veo al doctor y me dice cuando me opera los talones. Gracias por las lindas energías. Las feas espejito y rebote”, escribió categórica en la publicación que en pocas horas superó los 75.000 likes y cientos de mensajes de aliento.

Además del público que sigue a Verónica Lozano, figuras como Nancy Dupláa, Claudia Villafañe, Mery del Cerro, Darío Barassi, Celeste Cid, Zaira Nara, Julieta Ortega, Matías Martin y Roberto Moldavsky, entre otros sumaron su apoyo.

Lozano se accidentó en el centro de esquí Aspen Snowmass, en Colorado, Estados Unido. En el historial del exclusivo centro de ski hay algunos percances que terminaron de la peor manera, con demandas judiciales de por medio por supuestas irregularidades en el lugar.