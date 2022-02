Mauro Szeta contó por qué con su esposa tomaron la decisión de no dormir nunca más juntos

Mauro Sztajnszrajber, más conocido en el periodismo como Mauro Szeta, está casado desde el 2018 con la fiscal Clarissa Antonini, con quien decidió poner la firma luego de más de ocho años de relación.

En aquel entonces, el cronista de policiales no quería saber nada con el casamiento y fue ella quien lo terminó convenciendo de una manera muy particular. Salió al aire en Cortá por Lozano (Telefe) y le dijo una frase que lo conquistó.

"Vos una vez me enseñaste que cuando uno ama, no sabe por qué ni para qué. Y es lo mismo, no tengo un por qué ni un para qué”, le dijo Clarissa Antonini a Mauro Szeta y él puso fecha.

Pero ahora, el periodista sorprendió con una particular revelación sobre su matrimonio, que dejó a todo el piso del mencionado programada confundido, sobre todo a Paula Chaves, quien está reemplazando por unos días a Vero Lozano.

El plena terapia de equipo Mauro Szeta confió una problemática que tiene en casa con su mujer. "Lo que a mí me pasa puertas adentro de mi casa, y seguramente le pase a mucha gente más, es que miramos una serie enganchados juntos con Clari pero si me agarra sueño y me quiero ir a dormir, ella sigue mirándola sola y avanza sin mí”, comenzó.

”La serie tiene 60 temporadas, se hace eterna y tengo ganas de dormir. El tema es que me dormí en el capítulo anterior al final de la serie. Le dije que era embolante y me dormí”, continuó Mauro.

Y para cerrar, reveló la inesperada bomba que intentó que pasara inadvertida en su historia pero no fue así: "La voy a ver igual sin vos, me dijo ella, y al día siguiente me enteré de que la había terminado toda sola. El tema es que yo estaba en otro cuarto porque nosotros dormimos en camas separadas”.

Tras haber revelado esa información, sus compañeros de programa quisieron saber los detalles y ahí contó cómo se dio esta forma de convivencia: "Hace muchos años dormimos en camas separadas porque tenemos distintos horarios para trabajar y además y así estamos mejor”. ¿Lo pondrías en práctica?