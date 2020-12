Mauro Szeta lo reveló al aire y dejó mudos a todos: "Soy adicto al..."

MasterChef Celebrity va llegando a su fin y todos están expectantes con lo que sucede en las cocinas más famosas de la televisión argentina. Son pocos los que quedan en carrera por el millón de pesos y los desafíos, programa tras programa, son más insólitos.

En una de las últimas emisiones del reality, los cocineros debieron sorprender a Germán Martitegui, Damián Betular y Donato de Santis con una preparación que a simple vista parecía sencilla pero no lo era para nada. Los famosos deleitaron al jurado con sandwiches.

En Cortá por Lozano, el magazine que conduce Verónica Lozano en la pantalla de Telefe, diariamente debaten sobre las exquisiteces que las celebrities preparan noche tras noche en el certamen. El particular desafío no pasó por alto para ninguno de los que estaban en el piso y opinaron sobre el desempeño que tuvieron los participantes en la gala. "Eran raros, yo también me hubiera anotado lo que era. Había pasta de zanahoria, que se yo…ni te acordás. Uno está acostumbrado a hacer algo sencillo", indicó Mauro Steza.

Curiosa, Paola Juárez le consultó al periodista: “¿Y cuál es tu sandwich favorito?”. Fue en ese momento que el panelista dejó a todos boquiabiertos con su confesión. "Voy a dar un graph. Yo soy adicto al sandwich, sí adicto al sandwich. Por ejemplo un día al volver de acá, por ahí me meto dos o tres de pan la tal con lo que venga", reveló al aire.