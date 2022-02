La historia de amor de Carla Conte que le rompió el corazón a todo el mundo

Carla Conte aprovecha las chances. Cada vez que ve una dice que sí. Y le pone lo mejor de sí. Esta vez tiene que ver con el programa Recreo, que comenzó hace semanas. Y marcha bien. Siempre con una sonrisa, claro.

En una entrevista con La Nación, la morocha habló de su pareja con Federico Rozas, un ex novio, con el que se volvió a encontrar tras un par de años separados y ahora es su “mano derecha”, tras un largo recorrido por las app de citas.

“Cuando se murió mi papá, para Federico hay un premio aparte. No sé qué hubiera sido de mí sin Fede, porque fue un sostén impresionante, es de fierro. Y mis hijos también me acompañaron, claro; su papá se hizo cargo de ellos durante todo el tiempo que pasé con mi papá y en el que fui hija y no podía ser madre, porque no podía con todo”, contó Carla.

“¿Ensamblaron familias o no conviven?”, quisieron saber del . “No vivimos juntos pero pasamos enero en familia, en una casa que alquilamos. En la diaria nos vemos mucho y los chicos se llevan súper bien; nos gustaría compartir más a los dos pero también somos conscientes de que tenemos hijos y hay que cuidar sus espacios, sus individualidades”, afirmó.

“Me gusta acompañar a mis hijos, estar presente. Al principio me daba culpa dejarlos para ir a trabajar, como a toda madre, hasta que me relajé y se acomodó todo. Una mamá que labura y de lo que le gusta, es una mamá contenta", contó en La Nación.

Sobre el look canas, del que fue una de las que lo empezó en nuestro país, Conte sostuvo: “Yo no sabía cómo me llevaba con mis canas porque no me acuerdo cuándo alguien me tiñó el pelo por primera vez. Fui a la peluquería, tenía tres canas y me tiñeron. No fue una decisión tomada”.

“Y después ya me fui tiñendo, cambiando de color, y cuando me crecían las raíces me veía toda la frente plateada. Necesitaba teñirme cada vez más rápido. En un momento tenía que ir cada tres semanas y era una pesadilla. Cuando terminó Confrontados, lo primero que dije fue que no me teñía más y a las dos semanas nos guardaron a todos por la pandemia. Así fue como sucedió esta transformación”, agregó.

“¿Si me gusta? Me encanta. Quiero tener el pelo largo con canas. Siempre vi preciosas a las mujeres con canas. Estaba harta de teñirme. Y cuando me miro al espejo, no me siento vieja por tener canas”, cerró.