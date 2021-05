Carla Conte y su experiencia con las apps de citas: "Usé un seudónimo"

En la actualidad, existe una gran cantidad de aplicaciones de citas. Tinder es la más popular en el mundo y cada vez son más quienes deciden apostar a ella para conocer gente nueva. Sin embargo, hay quienes a pesar de que existan estas nuevas formas de comunicación, prefieren recurrir a la vieja usanza. Un claro ejemplo de ello es Carla Conte.

En una reciente entrevista en la Revista Para Ti, la conductora de TV reconoció que tuvo intenciones de usar una app de citas pero que luego dio marcha atrás. "Me bajé una aplicación de citas y no llegué a conocer a nadie porque me dio miedo cruzarme con un loquito", señaló.

Y explicó: "Usé un seudónimo y elegí una foto de lejos en la que, creo, solo se me veía un ojo. ¡Le puse tan poca voluntad que no tuve mucho éxito! La verdad es que lo hice por insistencia de una amiga pero siento que no es para mí. Me genera desconfianza por eso no conocí a nadie... ¿Seré muy antigua? Ser famosa o actriz no suma nada ahí. Es un plus horrible ser famosa para estos lugares de citas".

"Creo que no llegué a tener una charla siquiera. Fui un fracaso total. Además, yo soy muy mala para encarar a alguien así que todo me juega en contra. Ojo, te aclaro: me parece genial que existan estas aplicaciones y tengo amigas que las usan con mucho éxito, se re divierten pero bueno, no fue mi caso... ¿Para qué voy a mentir?", manifestó.

Y para cerrar, sumó: "Yo soy una mujer a la que le gusta enamorarse y disfruta mucho de estar en pareja así que estoy abierta a lo que me depare el destino".