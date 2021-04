Carla Conte dejó de teñirse las canas y explicó los motivos

Dejar de teñirse las canas es una tendencia que cada vez va ganando más adeptas en el mundo. Carla Conte es una de las que optó por lucir su cabello al natural y no recurrir más al uso de tinturas. En su cuenta de Instagram, la conductora de TV se mostró orgullosa de su decisión y compartió los motivos de su cambio de look.

"La idea de dejar de teñirme la vengo amasando en mi cabeza hace mucho tiempo. El año pasado cuando se corta mi trabajo que hacía desde hace tres años de lunes a viernes, lo primero que pensé es ‘no me tiño mas’. Le daba vuelta al tema porque odiaba las raíces, la obligación de tener que teñirme cada tres semanas me parecía una cárcel", comenzó su explicación en el video que subió a la red social.

"Estaba presa de la imagen por estar trabajando tan expuesta, entonces no sabía cómo hacer la transición", señaló. "Cuando me quedé sin laburo dije 'esta es la mía, no me tiño más'. A las semanas nos mandan a todos a casa en cuarentena y pensé 'buenísimo, porque ya había tomado la decisión", indicó frente a la cámara.

"No lo sufrí en ningún momento. De hecho, ver el proceso y ver cómo crecían mis canas me dio una felicidad. El color de las canas me daban una alegría, me parecía un pelo hermoso con un color hermoso. Siempre lo disfruté y siempre me pareció que estuvo buenísimo", remarcó.

Ansiosa, cortó su cabello pero sueña "con tener un pelo largo y canoso". Su gran batalla fue con su madre y con respecto a esto, reconoció: "Es de otra generación y las canas en su cabeza la dan vejez y no lo veo así me parece un color precioso el plateado".

Conte recibió gran apoyo por parte de sus seguidoras en la red. "Me ayudó mucho, y fue mutuo, la cantidad de mujeres que me escribían a diario diciendo que estaban en la misma, o que habían empezado, o que el tema de la cuarentena las había ayudado a decidirse. Y lo mucho que significaba para ellas que una persona conocida se mostrara así. Las mujeres en ese sentido me alentaron muchísimo, y yo a ellas", contó.