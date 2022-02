El video de Fabián Gianola agrediendo a Flor de la V que se hizo viral

Cada vez se suman más testimonios contra Fabián Gianola, que está viviendo un verdadero infierno por la seguidilla de denuncias por abuso sexual en su contra.

Además, fueron varias las figuras del espectáculo que salieron a contar las malas experiencias vividas con el actor y las situaciones de acoso que tuvieron que pasar durante los años que trabajaron con él.

Hace algunos días atrás, en Intrusos (América TV) aseguraron que Fabián Gianola está muy deprimido, sin ganas de salir de su casa y que le pidió a todo su entorno que no lo abandone. Por otro lado, estaría en bancarrota y sería su hijo quien lo está manteniendo.

Pero ahora, quien volvió a romper el silencio y salió a hablar fue Flor de la V, que opinó al respecto. “Yo creo que hay algo que no se dice. Todo esto que sucedió tiene que ver, claramente, con que mucha gente sospechaba de este accionar. Que no es ajeno. Y me parece que lo que es peor que no se hace cargo de lo que hizo, porque lo naturalizó”, confió al conductora.

"Gianola es un gran comediante, un gran actor y pésimo compañero. Lo digo yo y me hago cargo, yo lo tuve en ‘La Pelu’, debuté en el teatro con él. Lo conozco de pe a pa, así que a mí nadie me lo contó”, finalizó la artista.

Sin embargo, en las últimas horas y gracias a las redes sociales, comenzó a circular un video que desmotar la mala experiencia que vivió Flor de la V con Fabián Gianola.

Las imágenes datan de una entrevista que se le hizo al actor tras haber trabajado con Flor de la V. Allí Adrián Pallares le preguntaba cómo había sido su relación con la también actriz y la respuesta fue totalmente desubicada y fuera de lugar: "Yo quise trabajar tranquilo y me pusieron travas…”

Flor de la V trabajó en tres ocasiones con Fabián Gianola y de ninguna guarda un buen recuerdo. La primera fue en una obra de Gerardo Sofovich, Mas pinas que las gallutas, donde él habló pestes del espectáculo en una entrevista con Clarín.

La segunda oportunidad fue cuando ambos protagonizaron la nueva película de Los Súper Agentes, donde según ella fue cero buen compañero. Y la última y peor de todas fue en La Pelu, en el 2013, donde contó lo incómodo era trabajar con él.

“Se te quería meter al camarín. Hablábamos con la vestuarista de Telefe después de muchísimos años y me dijo ‘¿te acordás lo que hacíamos? Cuando terminábamos el vivo nos íbamos al camarín, nos apurábamos y cerrábamos la puerta para que no se metiera’. Y yo era la protagonista, la conductora de La Pelu!”, reveló.